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Главной темой в российских СМИ в 2016 году стали допинговые скандалы спортсменов http://www.segodnya.ua/img/article/7847/13_main.1483101217.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/13_tn.1483101217.jpg Мир Допинговый скандал в российском спорте возглавил медиарейтинг событий 2016 года в России

Главной темой в российских СМИ в 2016 году стали допинговые скандалы спортсменов

Сегодня, 14:33

Допинговый скандал в российском спорте возглавил медиарейтинг событий 2016 года в России

Допинг - главная тема российских СМИ в 2016 году
Допинг - главная тема российских СМИ в 2016 году

Допинговый скандал в российском спорте, сопровождавшийся отстранением российских спортсменов от выступлений на крупных международных соревнованиях, стал главным событием 2016 года в российских СМИ, говорится в рейтинге, подготовленном компанией "Медиалогия".

Допинговый скандал получил в российских СМИ рейтинг заметности 13 894,66, опередив даже победу Дональда Трампа на президентских выборах в США (12 620,75). Третьей в рейтинге стала попытка военного переворота в Турции (11 338,27).

Также в топ-15 событий вошли выступление российской сборной на Олимпиаде в Бразилии (седьмое место), где команда заняла четвертую строчку в медальном зачете, и провальный для россиян Евро-2016 по футболу (восьмая позиция в рейтинге).

Медиарейтинг построен по количеству сообщений в российских СМИ на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 37 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Период исследования: январь — декабрь 2016 года. Данные для рейтинга рассчитаны на 29 декабря 2016 года.
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РСпорт

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