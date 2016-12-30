Главной темой в российских СМИ в 2016 году стали допинговые скандалы спортсменов

Допинговый скандал в российском спорте возглавил медиарейтинг событий 2016 года в России

Допинговый скандал в российском спорте, сопровождавшийся отстранением российских спортсменов от выступлений на крупных международных соревнованиях, стал главным событием 2016 года в российских СМИ, говорится в рейтинге, подготовленном компанией "Медиалогия".

Допинговый скандал получил в российских СМИ рейтинг заметности 13 894,66, опередив даже победу Дональда Трампа на президентских выборах в США (12 620,75). Третьей в рейтинге стала попытка военного переворота в Турции (11 338,27).

Также в топ-15 событий вошли выступление российской сборной на Олимпиаде в Бразилии (седьмое место), где команда заняла четвертую строчку в медальном зачете, и провальный для россиян Евро-2016 по футболу (восьмая позиция в рейтинге).

Медиарейтинг построен по количеству сообщений в российских СМИ на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 37 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Период исследования: январь — декабрь 2016 года. Данные для рейтинга рассчитаны на 29 декабря 2016 года.