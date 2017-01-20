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Главы крупнейших компаний мира предостерегают Трампа от опасного шага http://www.segodnya.ua/img/article/7902/84_main.1484234593.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/84_tn.1484234593.jpg Мир Как отмечается, сегодня никто не может действовать полностью автономно, в особенности это касается мощнейших с экономической точки зрения государств

Главы крупнейших компаний мира предостерегают Трампа от опасного шага

Сегодня, 17:55

Как отмечается, сегодня никто не может действовать полностью автономно, в особенности это касается мощнейших с экономической точки зрения государств

Трамп. Фото AFP
Трамп. Фото AFP

Руководители крупнейших мировых компаний предостерегли Дональда Трампа, вступающего в пятницу в должность президента США, от ограничения мировой торговли новыми таможенными сборами.

Топ-менеджеры Toyota, Airbus, Deutsche Post, UBS заявляют об опасности политики протекционизма для глобальной экономики и призывают Трампа пересмотреть свои высказывания о таможенных пошлинах.

"Сегодня никто не может действовать полностью автономно, в особенности это касается мощнейших с экономической точки зрения государств. Таможни и торговые барьеры вредят всем", – заявил главный исполнительный директор Airbus Томас Эндерс в интервью изданию Bild.

По этой причине для европейцев важно установить диалог с администрацией нового американского президента на всех уровнях и как можно скорее, подчеркнул он.

Председатель правления германской инжиниринговой компании Bilfinger SE Том Блейдс подчеркнул, что "торговые барьеры в долгосрочной перспективе не решат проблему низкой конкурентоспособности".

Эта мера никогда не была эффективной, убежден и глава совета директоров Deutsche Post DHL Франк Аппель. "Американские компании тоже нуждаются в открытых рынках", – подчеркнул он, выразив надежду на то, что Трамп придерживается такой же точки зрения.

Председатель совета директоров японской компании Toyota Такеши Учиямада заявил, что целью автопроизводителя является поддержка американского общества, что совпадает с задачами, которые ставит перед собой Трамп. "Больше рабочих мест, больше инвестиций в США – наши цели не так уж и отличны друг от друга", – сказал он.

Глава совета директоров крупнейшего швейцарского банка UBS Аксель Вебер отметил, что ожидает от нового президента "дружелюбной экономической политики", поскольку республиканское большинство в Конгрессе должно проявить свою "способность к действию".

Ранее сообщалось, что американские правоохранительные органы и спецслужбы США изучают перехваченные переговоры и финансовые операции в рамках расследования связей соратников избранного президента США Дональда Трампа с Россией.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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