Главы МИД стран G7 не договорились о новых санкциях против РФ – МИД Франции

По словам Эро, министры, обсуждая сирийскую тему, согласились, что будущее Сирии не должно быть связано с президентом Башаром Асадом

Министры иностранных дел стран G7 на саммите в Лукке (Италия) не приняли решения о расширении санкций против России, сообщают западные СМИ со ссылкой на главу МИД Франции Жан-Марка Эро.

Кроме того, по его словам, министры, обсуждая сирийскую тему, согласились, что будущее Сирии не должно быть связано с президентом Башаром Асадом.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон будет требовать от глав внешнеполитических ведомств стран, входящих в G7, введения новых ограничительных мер в отношении России за позицию последней по Сирии.