Главы МИД стран G7 не договорились о новых санкциях против РФ – МИД Франции

Вчера, 13:26

По словам Эро, министры, обсуждая сирийскую тему, согласились, что будущее Сирии не должно быть связано с президентом Башаром Асадом


Министры иностранных дел стран G7 на саммите в Лукке (Италия) не приняли решения о расширении санкций против России, сообщают западные СМИ со ссылкой на главу МИД Франции Жан-Марка Эро.

Кроме того, по его словам, министры, обсуждая сирийскую тему, согласились, что будущее Сирии не должно быть связано с президентом Башаром Асадом.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон будет требовать от глав внешнеполитических ведомств стран, входящих в G7, введения новых ограничительных мер в отношении России за позицию последней по Сирии.
россия, видео, Сирия, санкции, большая семерка, Эро

Вы сейчас просматриваете новость "Главы МИД стран G7 не договорились о новых санкциях против РФ – МИД Франции". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Интерфакс-Украина, "Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Гройсман выступил за законность в решении проблемы с росбанками

Ситуация с российскими банками в Украине находится под контролем - Гройсман

Вчера, 12:54

Премьер отметил, что понимает отношение украинцев к банкам страны-агрессора

Мир

Джастин Трюдо. Фото: mashable.com

Канада готова расширить санкции против России - Трюдо

Вчера, 08:52

Премьер-министр Канады заявил, что следует поставить Россию в известность об ее ответственности за кровавые действия режима Асада

Мир

Борис Джонсон. Фото: AFP

"Большая семерка" обсуждает новые санкции против Сирии и России - Джонсон

10 Апреля, 18:18

Как сообщалось, Великобритания будет оказывать давление на своих западных партнеров с целью ввести новые санкции против России

Мир

Дмитрий Песков. Фото: ТАСС

У Путина прокомментировали возможность введения новых санкций США против РФ

10 Апреля, 15:12

Песков заявил, что текста документа, предполагающего введение санкций, в Кремле не видели

Экономика

В Украине блокируют отделения банков с российским капиталом. Фото: teren.in.ua

Гонтарева осудила блокирование российских банков в Украине

10 Апреля, 13:27

Глава НБУ напомнила, что такой вариант развития событий произвел негативное впечатление на МВФ

Мир

facebook.com/slava.rabinovich

Слава Рабинович: Путин потерпел два военных поражения, на подходе третье

10 Апреля, 12:18

За войну с Украиной Россия расплачивается 50-процентной девальвацией рубля, отметил финансист

Мир

Ракетный удар по авиабазе сирийских правительственных войск, с которой предположительно была совершена химическая атака по сирийской оппозиции. Фото: AFP

Лондон хочет введения новых санкций против Москвы за ее позицию по Сирии - Times

10 Апреля, 11:30

Глава британского МИД Борис Джонсон будет требовать публикации от G7 совместного заявления по поводу ограничений для Москвы

Мир

Алексей Пушков. Фото: 24smi.org

В РФ ответили на желание Трампа ввести новые санкции

10 Апреля, 10:30

Российский политик призывает американского лидера хорошенько обдумать такой шаг

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования