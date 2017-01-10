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Головкин и Джейкобс провели презентацию боя во время матча НБА (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7869/59_main.1484061160.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/59_tn.1484061160.jpg Мир Чемпионский поединок пройдет в Нью-Йорке 18 марта

Головкин и Джейкобс провели презентацию боя во время матча НБА (видео)

Сегодня, 17:12

Чемпионский поединок пройдет в Нью-Йорке 18 марта


Чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF, IBO в средней весовой категории Геннадий Головкин (36-0-0, 33 КО) из Казахстана будет защищать свои титулы 18 марта в Нью-Йорке на знаменитой арене Madison Square Garden. Соперником Головкина будет американец Дэниэл Джейкобс (32-1-0, 29 КО).

Презентацию поединка боксеры провели во время матча НБА "Нью-Йорк" – "Нью-Орлеан" (96:110). Ведущим презентации стал Майкл Баффер.

У букмекеров чемпион явный фаворит боя. Котировки на победу Головкина – 1,14 на победу Джейкобса – 5,50, на ничью – 36,00.
бокс, боксеры, wba, WBC, IBF, Геннадий Головкин, IBO, Дэниэл Джейкобс

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Источник:

boxing-mma.com

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