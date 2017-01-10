Головкин и Джейкобс провели презентацию боя во время матча НБА (видео)

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF, IBO в средней весовой категории Геннадий Головкин (36-0-0, 33 КО) из Казахстана будет защищать свои титулы 18 марта в Нью-Йорке на знаменитой арене Madison Square Garden. Соперником Головкина будет американец Дэниэл Джейкобс (32-1-0, 29 КО).

Презентацию поединка боксеры провели во время матча НБА "Нью-Йорк" – "Нью-Орлеан" (96:110). Ведущим презентации стал Майкл Баффер.

У букмекеров чемпион явный фаворит боя. Котировки на победу Головкина – 1,14 на победу Джейкобса – 5,50, на ничью – 36,00.