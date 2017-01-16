Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Гонщик Фелипе Масса вернулся в Формулу-1 http://www.segodnya.ua/img/article/7887/48_main.1484580995.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/48_tn.1484580995.jpg Мир Пилот в конце прошлого года объявлял о завершении карьеры

Гонщик Фелипе Масса вернулся в Формулу-1

Сегодня, 17:35

Пилот в конце прошлого года объявлял о завершении карьеры

Фелипе Масса вернулся. Фото AFP
Фелипе Масса вернулся. Фото AFP

Команда Формулы-1 "Уильямс" подписала контракт на сезон-2017 с бразильским пилотом Фелипе Массой.

Ранее было объявлено, что финский пилот британской "конюшни" Валттери Боттас перешел в команду "Мерседес".

"Моей страстью в жизни всегда были гонки, и я всегда хотел соревноваться. Я очень привязан к "Уильямсу" и рад возвращению. Я бы не возобновил карьеру в любой другой команде", – заявил Масса.

35-летний Масса, выступавший за "Уильямс" последние три года, завершил карьеру в Формуле-1 по окончании прошлого сезона. Однако из-за ухода Боттаса в "Мерседес" "Уильямс" попросил бразильца провести еще один сезон, поскольку команда нуждается в опытном пилоте – вторым гонщиком коллектива в 2017 году будет 18-летний канадец Лэнс Стролл.

Масса провел в Формуле-1 13 сезонов. За это время он принял участие в 250 гонках, одержал 11 побед и 41 раз поднимался на подиум. В сезоне 2008 года стал вице-чемпионом мира.
уильямс, Формула-1, Фелипе Масса

Вы сейчас просматриваете новость "Гонщик Фелипе Масса вернулся в Формулу-1". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Р-спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Боттас был уже на подиуме с гонщиками "Мерседес". Фото AFP

Гонщик Формулы-1 Валттери Боттас заменил чемпиона мира в "Мерседесе"

Сегодня, 17:22

В сезоне-2016 финн с 85 очками занял в общем зачете пилотов восьмое место

Мир

Паскаль Верляйн сменил команду. Фото AFP

Немецкий гонщик Формулы-1 Паскаль Верляйн будет выступать за команду "Заубер"

Сегодня, 15:18

В прошлом сезоне пилот представлял "Манор" и набрал всего одно очко

Мир

Михаэль Шумахер больше всего титулов выиграл в "Феррари". Фото AFP

Больного Михаэля Шумахера покидают спонсоры

12 Января, 15:56

Уже шесть компаний отказались от продления спонсорских контрактов

Мир

Серхио Перес. Фото Informador.com.mx

Пилот "Форс Индия" признан лучшим гонщиком Латинской Америки

9 Января, 19:42

Мексиканец в прошлом сезоне Формулы-1 16 раз финишировал в первой десятке

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.