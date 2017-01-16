Гонщик Фелипе Масса вернулся в Формулу-1

Команда Формулы-1 "Уильямс" подписала контракт на сезон-2017 с бразильским пилотом Фелипе Массой.

Ранее было объявлено, что финский пилот британской "конюшни" Валттери Боттас перешел в команду "Мерседес".

"Моей страстью в жизни всегда были гонки, и я всегда хотел соревноваться. Я очень привязан к "Уильямсу" и рад возвращению. Я бы не возобновил карьеру в любой другой команде", – заявил Масса.

35-летний Масса, выступавший за "Уильямс" последние три года, завершил карьеру в Формуле-1 по окончании прошлого сезона. Однако из-за ухода Боттаса в "Мерседес" "Уильямс" попросил бразильца провести еще один сезон, поскольку команда нуждается в опытном пилоте – вторым гонщиком коллектива в 2017 году будет 18-летний канадец Лэнс Стролл.

Масса провел в Формуле-1 13 сезонов. За это время он принял участие в 250 гонках, одержал 11 побед и 41 раз поднимался на подиум. В сезоне 2008 года стал вице-чемпионом мира.