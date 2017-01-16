Гонщик Формулы-1 Валттери Боттас заменил чемпиона мира в "Мерседесе"

В сезоне-2016 финн с 85 очками занял в общем зачете пилотов восьмое место

Команда Формулы-1 Уильямс объявила об уходе финского гонщика Валттери Боттаса в "Мерседес".

Боттас, выступавший в составе "Уильямс" с 2013 года, заменит в "Мерседесе" немца Нико Росберга, который в завершившемся сезоне стал чемпионом Формулы-1, после чего объявил об уходе из "Королевских гонок". В связи с неожиданным решением Росберга немецкий коллектив обратился к кандидатуре Боттаса.

В сезоне-2016 Боттас с 85 очками занял в общем зачете пилотов восьмую строчку.