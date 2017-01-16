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Гонщик Формулы-1 Валттери Боттас заменил чемпиона мира в "Мерседесе" http://www.segodnya.ua/img/article/7887/45_main.1484580471.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/45_tn.1484580471.jpg Мир В сезоне-2016 финн с 85 очками занял в общем зачете пилотов восьмое место

Гонщик Формулы-1 Валттери Боттас заменил чемпиона мира в "Мерседесе"

Сегодня, 17:22

В сезоне-2016 финн с 85 очками занял в общем зачете пилотов восьмое место

Боттас был уже на подиуме с гонщиками &quot;Мерседес&quot;. Фото AFP
Боттас был уже на подиуме с гонщиками "Мерседес". Фото AFP

Команда Формулы-1 Уильямс объявила об уходе финского гонщика Валттери Боттаса в "Мерседес".

Боттас, выступавший в составе "Уильямс" с 2013 года, заменит в "Мерседесе" немца Нико Росберга, который в завершившемся сезоне стал чемпионом Формулы-1, после чего объявил об уходе из "Королевских гонок". В связи с неожиданным решением Росберга немецкий коллектив обратился к кандидатуре Боттаса.

В сезоне-2016 Боттас с 85 очками занял в общем зачете пилотов восьмую строчку.
Мерседес, уильямс, Формула-1, Валттери Боттас

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Источник:

Р-спорт

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