Горбачев назвал главную мировую угрозу, которую могут остановить Путин и Трамп

Сегодня, 17:10

Совбез ООН должен инициировать принятие резолюции о недопустимости ядерной войны, считает бывший советский лидер

Михаил Горбачев. Фото: архив &quot;Сегодня&quot;
Михаил Горбачев. Фото: архив "Сегодня"

Главная проблема для мира – это гонка вооружений и ядерная угроза, поэтому лидера России и США должны предотвратить ее. Об этом написал экс-президент СССР Михаил Горбачев в своей колонке на сайте журнала Time.

По его словам, главным приоритетом для мирового сообщество должно быть решение гонки вооружений, которая ставит под угрозу всю планету.

"Самая актуальная проблема сейчас – это милитаризация политики и новая гонка вооружений. Слова политиков и военных лидеров звучат все более воинственно, а оборонные доктрины выглядят все более опасными. Сейчас ядерная угроза снова представляется реальной. Отношения между "великими державами" ухудшались в течение нескольких лет", – считает Горбачев.

Он отметил, что для решения данного вопроса Совбез ООН должен инициировать принятие резолюции о недопустимости ядерной войны, тем самым сменив гонку вооружений на политический диалог.

Экс-лидер СССР подчеркнул, что в первую очередь взяться за решение потенциальной ядерной проблемы должны президенты России и США, так как эти страны владеют большинством ядерного арсенала на Земле.

Как ранее сообщалось, депутаты Европарламента обеспокоены ситуаций с безопасностью вокруг Европейского союза, в частности Европа встревожена потенциальной угрозой применения ядерного оружия со стороны России. Евродепутаты призывают страны сокращать свой ядерный потенциал, а боеголовки переместить в хранилища.

Также стало известно, что стрелки "часов судного дня", отсчитывающие время до потенциального ядерного апокалипсиса, были передвинуты вперед на полминуты из-за обострения отношений между Россией и США и новостей о разработке ядерного оружия Северной Кореей.
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