Госдуме РФ предлагают принять закон о захоронении Ленина

Согласно документу, порядок и сроки, а также место захоронения должны устанавливаться правительством с учетом решения межведомственной комиссии

В Госдуму РФ в четверг внесен законопроект с предложением правового механизма для захоронения останков Владимира Ленина, сообщил один из инициаторов проекта закона Владимир Сысоев (ЛДПР).

"Соответствующие поправки мы предлагаем в действующий закон о погребении и похоронном деле", – сказал Сысоев, уточнив, что документ был внесен в Госдуму в четверг после обеда. Однако в базе данных нижней палаты он пока не зафиксирован.

"Наш законопроект содержит правовой механизм перезахоронения останков Владимира Ильича Ленина. Порядок и сроки, а также место захоронения должны устанавливаться правительством с учетом решения межведомственной комиссии", – уточнил парламентарий.

Представитель ЛДПР утверждает, что на эту законодательную инициативу его, коллег по фракции и представителей от парламентского большинства, сподвигли результаты опроса "Левады-центра", согласно которым большинство россиян высказалось за захоронение тела Ленина.