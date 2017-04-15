Грабитель случайно прострелил голову подельнику

Сегодня, 19:06

Убийца тут же покинул место происшествия, оставив тело на месте преступления


В одном из мексиканских штатов злоумышленники попытались ограбить женщину, однако все закончилось не так, как они планировали.

Камера наблюдения записала инцидент — двое вооруженных мужчин подошли к жертве, один из них вступил в оживленный разговор с очевидцами. Его подельнику не понравилось, что тот отвлекается от главного. В воспитательных целях он отвесил товарищу подзатыльник, однако в этот момент у него в руке находился заряженный пистолет, который выстрелил.

Пуля попала в голову, и подельник грабителя скончался на месте.

Убийца тут же покинул место происшествия, оставив тело на месте преступления. Тем временем женщину ограбили другие преступники, которые удачно воспользовались моментом. Полиция ищет убийцу и грабителей.

Ранее сообщалось, что в Великобритании грабители медленно прокладывали тоннель в хранилище Hatton Garden Safe Deposit Ltd, расположенное в знаменитом ювелирном районе Лондона.  Преступники унесли наличные деньги и редкие бриллианты, которые принадлежали некоторым богатейшим ювелирам страны. Предполагается, что грабители вскрыли 300 сейфовых ячеек.
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Источник:

Вести.Ru

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