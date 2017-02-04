Греческая армия переведена в повышенную боеготовность из-за действий Турции – СМИ

Вооруженные силы Греции перевели в повышенную боевую готовность после того, как Турция бросила вызов греческим претензиям на 130 островов в Эгейском море. Об этом сообщает издание Time, передает УНН.

"Вооруженные силы Греции были переведены на повышенную боевую готовность после того, как Турция бросила вызов относительно права собственности страны на 130 островов в Эгейском море, повышая напряженность между двумя членами НАТО", – говорится в сообщении.



Как отмечает издание, эти страны были в натянутых отношениях в течение многих лет через воздушное пространство и территориальные права на богатые нефтью и минералами территории в Эгейском море.



Указано, что напряжение возросло в последние дни после того, как Верховный суд в Греции решил не экстрадировать турецких военнослужащих, обвиняемых Анкарой в причастности к попытке свержения турецкого правительства в июле прошлого года.



Греция сообщила о массовых вторжениях турецких военных самолетов в авиапространство над центральной и южной частями Эгейского моря в среду, что министр обороны Греции Пано Камменос описал как "ковбойские выходки".