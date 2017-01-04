Громкий теракт в Турции: задержаны более 20 человек

Полиция Турции задержала 23 человек в рамках спецоперации по поиску организаторов теракта в новогоднюю ночь, сообщает веб-сайт газеты "Хюрриет".



По некоторым данным, среди задержанных есть иностранцы.



Ранее сообщалось о задержании пяти предполагаемых членов террористической группировки ИГ, причастных к нападению.



Полицейская операция проводится в городе Измире.



Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек. Еще почти 70 человек получили ранения.



Исполнитель теракта до сих пор не найден. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство".