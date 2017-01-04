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Громкий теракт в Турции: задержаны более 20 человек http://www.segodnya.ua/img/article/7854/75_main.1483520876.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/75_tn.1483520876.jpg Мир Полицейская операция проводится в городе Измире, а среди задержанных могут быть иностранцы

Громкий теракт в Турции: задержаны более 20 человек

Сегодня, 11:01

Полицейская операция проводится в городе Измире, а среди задержанных могут быть иностранцы

Нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Фото: AFP
Нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Фото: AFP

Полиция Турции задержала 23 человек в рамках спецоперации по поиску организаторов теракта в новогоднюю ночь, сообщает веб-сайт газеты "Хюрриет".

По некоторым данным, среди задержанных есть иностранцы.

Ранее сообщалось о задержании пяти предполагаемых членов террористической группировки ИГ, причастных к нападению.

Полицейская операция проводится в городе Измире.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек. Еще почти 70 человек получили ранения.

Исполнитель теракта до сих пор не найден. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство".
Турция, террорист, теракт, полиция

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Источник:

Интерфакс-Украина

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