Громкий теракт в Турции: задержаны более 20 человек
Полицейская операция проводится в городе Измире, а среди задержанных могут быть иностранцы
Полиция Турции задержала 23 человек в рамках спецоперации по поиску организаторов теракта в новогоднюю ночь, сообщает веб-сайт газеты "Хюрриет".
По некоторым данным, среди задержанных есть иностранцы.
Ранее сообщалось о задержании пяти предполагаемых членов террористической группировки ИГ, причастных к нападению.
Полицейская операция проводится в городе Измире.
Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек. Еще почти 70 человек получили ранения.
Исполнитель теракта до сих пор не найден. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство".
Вы сейчас просматриваете новость "Громкий теракт в Турции: задержаны более 20 человек ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии