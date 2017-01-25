Грустная Мелания Трамп стала Интернет-мемом (фото,видео)
Пользователи соцсетей запустили хэштеги #ГрустнаяМелания и #ОсвободитеМеланию под фото жены Трампа с печальным лицом, и делают к ним забавные подписи
Фотографии супруги нового президента США Дональда Трампа с его инаугурации стали Интернет-мемом. Пользователи соцсетей запустили хэштеги #SadMelania и #FreeMelania (#ГрустнаяМелания и #ОсвободитеМеланию) под фото жены Трампа с печальным лицом, и делают к ним забавные подписи.
Некоторые пользователи иронизируют, что Мелании жмут туфли, или она не так уж и рада, что ее муж стал хозяином Белого дома.
"Мне жалко Меланию, Трамп совсем ее не ценит", — пишут пользователи Twitter.
Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как к своим вторым половинам относятся Дональд Трамп и Барак Обама. Бывший президент Америки выходит из машины, ждет Мишель и ведет ее под руку в Белый дом. А Трамп покидает автомобиль и стремительно поднимается по лестнице, оставив Меланию позади.
Slightly higher quality gif of "the frown" #freemelania pic.twitter.com/h1ShuGGdZT— 19th Of Brumaire (@delmoi) 23 января 2017 г.
this makes me really sad, i genuinely feel bad for her. he doesn't appreciate her and she doesn't seem happy at all pic.twitter.com/PPpxHMFUXR— sensitive snowflake (@hydroponicjuan) 22 января 2017 г.
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