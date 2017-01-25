Грустная Мелания Трамп стала Интернет-мемом (фото,видео)

Сегодня, 06:17

Пользователи соцсетей запустили хэштеги #ГрустнаяМелания и #ОсвободитеМеланию под фото жены Трампа с печальным лицом, и делают к ним забавные подписи


Фотографии супруги нового президента США Дональда Трампа с его инаугурации стали Интернет-мемом. Пользователи соцсетей запустили хэштеги #SadMelania и #FreeMelania (#ГрустнаяМелания и #ОсвободитеМеланию) под фото жены Трампа с печальным лицом, и делают к ним забавные подписи.

Некоторые пользователи иронизируют, что Мелании жмут туфли, или она не так уж и рада, что ее муж стал хозяином Белого дома. 

"Мне жалко Меланию, Трамп совсем ее не ценит", — пишут пользователи Twitter.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как к своим вторым половинам относятся Дональд Трамп и Барак Обама.  Бывший президент Америки выходит из машины, ждет Мишель и ведет ее под руку в Белый дом. А Трамп покидает автомобиль и стремительно поднимается по лестнице, оставив Меланию позади.

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