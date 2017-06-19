Грузия может стать монархией

Сегодня, 06:10

В правящей партии Грузии допустили возможность превращения страны в монархию

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Отношение Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II к вопросу, связанному с восстановлением в стране конституционной монархии, положительно воспринято в правящей в стране партии "Грузинская мечта". Об этом рассказал один из лидеров парламентского большинства, председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.

"Восстановление конституционной монархии, возможно, придаст стране определенную особенность, индивидуализм и шарм со многих точек зрения", – заявил Мдинарадзе.

Так он прокомментировал заявление, сделанное Илией II в воскресенье во время молебна в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси о том, что, возможно, стоит подумать о конституционной монархии, которая приносит спокойствие стране.

"Позиция патриарха всегда заслуживает огромного уважения", – отметил в связи с этим Мдинарадзе.

По словам депутата, "ничего не исключено".

"На сегодняшний день рано говорить о восстановлении в Грузии конституционной монархии, но через 10-20 лет этот вопрос может встать в повестку дня и переход на конституционную монархию будет приемлемым", – сказал Мдинарадзе.

По его же словам, сегодня для такого устройства страна может быть не готова, но в будущем, в сравнительно дальней перспективе, грузинский политический спектр "может рассмотреть этот вопрос очень серьезно, тем более, что патриарх уже второй раз говорит об этом в своем молебне".

Ранее, Илиа II во время воскресного молебна напомнил, что, с божьей милостью, Грузией управлял царь.

"Сегодня часты в мире случаи, когда царь называется монархом, царь царствует, но не управляет. Это называется конституционной монархией и приносит спокойствие стране", – сказал предстоятель Грузинской православной церкви.

При этом он отметил, что, естественно, сегодня и завтра это не произойдет.

"Но мы должны проанализировать прошлое, сегодняшний день и будущее", – заявил Илиа II.

Между тем, 3 ноября 2013 года в грузинском кафедральном соборе Светицховели в Мцхете состоялось крещение 2-летнего царевича Георгия – потомка древнего царского рода Багратионов, из которых происходили многие выдающиеся государственные и военные деятели Грузии и России.

Как заявил тогда журналистам один из крестных отцов царевича бизнесмен Леван Васадзе, "наш народ и наша страна праздновали сначала восстановление государственности, затем восстановление автокефалии, а сейчас уже заложена прочная основа восстановления конституционной монархии, как благославил нас патриарх".

Царевич Георгий родился в Мадриде 27 сентября 2011 года, является первым сыном представителей грузинского царского рода Анны Багратион-Грузинской и Давида Багратион-Мухранского. Они обвенчались 8 февраля 2009 года, в день памяти царя Давида Агмашенебели, в кафедральном соборе Пресвятой Троицы в Тбилиси.

Исторические грузинские писания исчисляют хронологию Багратионов с VI века нашей эры.
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Источник:

Интерфакс

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