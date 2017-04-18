Грузия обвинила Россию в посягательстве на ее суверенитет

Сегодня, 10:39

Грузинские власти считают провокацией запланированный визит Сергея Лаврова в оккупированную Абхазию 

Грузия призывает РФ соблюдать международные законы. Фото: ghall.com.ua
Грузия призывает РФ соблюдать международные законы. Фото: ghall.com.ua

В Грузии считают нарушением международных принципов и законов предстоящий визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Абхазию, которая оккупирована Россией. Об этом заявил Специальный представитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе, передает ТАСС.

По его словам, приезд российского дипломата в Сухум (Абхазия) является "нарушение суверенитета Грузии".

"Поездка Лаврова является игнорированием международных принципов и законов. Это очередная попытка посягательства на суверенитет Грузии", – заявил Абашидзе.

В свою очередь МИД Грузии также отреагировал на провокационный визит Лаврова в Абхазию.

Грузинские дипломаты призывали Россию уважать территориальную целостность Грузии.

"Прибытие министра иностранных дел России в абхазский регион с нарушением государственной границы Грузии и незаконное открытие в Сухуми нового здания дипломатического представительства России грубо нарушает принцип уважения суверенитета и территориальной целостности государства (Грузии) в рамках его международного признанных границ и другие фундаментальные нормы международного права. Подобные действия являются продолжением провокационной политики Москвы против Грузии и ставит целью узаконивание насильственного изменения границ суверенного государства. Подобными незаконными действиями РФ безрезультатно пытается легитимизировать оккупационные режимы", – заявили в МИД Грузии.

Напомним, 12 апреля стало известно, что Грузия отказалась от приобретения природного газа у "Газпрома" до конца 2017 года. Необходимое стране сырье будет импортироваться из Азербайджана.
россия, Грузия, Абхазия, визит, лавров, рф, суверенитет, Сухум

Вы сейчас просматриваете новость "Грузия обвинила Россию в посягательстве на ее суверенитет". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

МВФ выдал деньги Грузии. Фото: архив

Грузия получила миллионы долларов от МВФ

13 Апреля, 11:05

Программа сотрудничества страны с Фондом предполагает амбиционзные структурные реформы

Мир

Владимир Путин. Фото: AFP

Россия продолжит оказывать свою поддержку Южной Осетии – Путин

10 Апреля, 20:17

Президент России прокомментировал результаты "выборов" в оккупированной части Грузии

Политика

Андрей Парубий. Фото: архив

Парубий предложил НАТО принять резолюцию об агрессии России против Украины и Грузии

6 Апреля, 18:33

Спикер Верховной Рады Украины предложил президенту Парламентской ассамблеи НАТО Алли принять на сессии Ассамблеи такую резолюцию

Мир

Грузия не бросает своих граждан, находящихся в оккупации. Фото: sputnik-georgia.ru

Оккупированные Россией Осетия и Абхазия смогут пользоваться "безвизом" с ЕС

28 Марта, 13:04

Для Грузии важно, чтобы европейские блага коснулись и жителей оккупированных территорий

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования