Грузия обвинила Россию в посягательстве на ее суверенитет

В Грузии считают нарушением международных принципов и законов предстоящий визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Абхазию, которая оккупирована Россией. Об этом заявил Специальный представитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе, передает ТАСС.

По его словам, приезд российского дипломата в Сухум (Абхазия) является "нарушение суверенитета Грузии".

"Поездка Лаврова является игнорированием международных принципов и законов. Это очередная попытка посягательства на суверенитет Грузии", – заявил Абашидзе.

В свою очередь МИД Грузии также отреагировал на провокационный визит Лаврова в Абхазию.

Грузинские дипломаты призывали Россию уважать территориальную целостность Грузии.

"Прибытие министра иностранных дел России в абхазский регион с нарушением государственной границы Грузии и незаконное открытие в Сухуми нового здания дипломатического представительства России грубо нарушает принцип уважения суверенитета и территориальной целостности государства (Грузии) в рамках его международного признанных границ и другие фундаментальные нормы международного права. Подобные действия являются продолжением провокационной политики Москвы против Грузии и ставит целью узаконивание насильственного изменения границ суверенного государства. Подобными незаконными действиями РФ безрезультатно пытается легитимизировать оккупационные режимы", – заявили в МИД Грузии.

Напомним, 12 апреля стало известно, что Грузия отказалась от приобретения природного газа у "Газпрома" до конца 2017 года. Необходимое стране сырье будет импортироваться из Азербайджана.