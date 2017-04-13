Грузия получила миллионы долларов от МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) выделил Грузии транш в 285,3 миллионов долларов в рамках трехлетней программы, нацеленной на поддержку экономических реформ.

"Программа поможет Грузии уменьшить экономическую уязвимость, проводить хорошо скоординированную экономическую политику, а также способствовать экономическому росту", – отметили в МВФ.

Как отмечает Фонд, программа включает "амбициозные структурные реформы", которые направлены на повышение качества образования, инвестирование в инфраструктуру, обеспечение более эффективного государственного управления, а также улучшения бизнес-среды для стимулирования частного сектора.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина может получить пятый транш от МВФ до конца июня. Четвертый транш для Украины был одобрен Фондом в начале апреля. Всего страна получила от Фонда уже почти 9 млрд долларов из предусмотренных программой 17 млрд.