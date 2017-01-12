Грузия стала еще ближе к безвизу: Комитет Европарламента одобрил соглашение

Голосование по соглашению ЕП и Совета ЕС состоится на заседании Европарламента в феврале

Либерализация визового режима была подтверждена комитетом Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам. Об этом говорится в сообщении комитета в Twitter.

Отмечается, что голосование по соглашению ЕП и Совета ЕС за безвиз для Грузии состоится на заседании Европарламента в феврале.

"Отмена виз для Грузии: комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам подтвердил соглашение с Советом ЕС. Голосование состоится на заседании Европарламента в феврале", – говорится в сообщении.

За одобрение соглашения проголосовали 42 депутата, против – двое, один воздержался.

Напомним, 13 декабря Европарламент и Совет ЕС достигли согласия относительно либерализации безвизового режима для Грузии. Было достигнуто политическое соглашение между европейскими институциями относительно Грузии.

8 декабря, комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел (LIBE) утвердил законопроект о введении механизма приостановки безвизового режима ЕС с третьими странами.