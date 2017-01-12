Грузия стала еще ближе к безвизу: Комитет Европарламента одобрил соглашение
Голосование по соглашению ЕП и Совета ЕС состоится на заседании Европарламента в феврале
Либерализация визового режима была подтверждена комитетом Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам. Об этом говорится в сообщении комитета в Twitter.
Отмечается, что голосование по соглашению ЕП и Совета ЕС за безвиз для Грузии состоится на заседании Европарламента в феврале.
"Отмена виз для Грузии: комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам подтвердил соглашение с Советом ЕС. Голосование состоится на заседании Европарламента в феврале", – говорится в сообщении.
За одобрение соглашения проголосовали 42 депутата, против – двое, один воздержался.
#Visa waiver for #Georgia: @EP_Justice confirms deal w/ @EUCouncil. Vote in #EPlenary in February @GabrielMariya pic.twitter.com/aKYJrxZnlW— LIBE Committee Press (@EP_Justice) 12 января 2017 г.
Напомним, 13 декабря Европарламент и Совет ЕС достигли согласия относительно либерализации безвизового режима для Грузии. Было достигнуто политическое соглашение между европейскими институциями относительно Грузии.
8 декабря, комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел (LIBE) утвердил законопроект о введении механизма приостановки безвизового режима ЕС с третьими странами.
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