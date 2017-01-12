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Грузия стала еще ближе к безвизу: Комитет Европарламента одобрил соглашение http://www.segodnya.ua/img/article/7875/93_main.1484219349.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/93_tn.1484219349.jpg Мир Голосование по соглашению ЕП и Совета ЕС состоится на заседании Европарламента в феврале

Грузия стала еще ближе к безвизу: Комитет Европарламента одобрил соглашение

Сегодня, 13:09

Голосование по соглашению ЕП и Совета ЕС состоится на заседании Европарламента в феврале

Грузия ждет &quot;безвиза&quot; с ЕС. Фото: sputnik-georgia.ru
Грузия ждет "безвиза" с ЕС. Фото: sputnik-georgia.ru

Либерализация визового режима была подтверждена комитетом Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам. Об этом говорится в сообщении комитета в Twitter.

Отмечается, что голосование по соглашению ЕП и Совета ЕС за безвиз для Грузии состоится на заседании Европарламента в феврале.

"Отмена виз для Грузии: комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам подтвердил соглашение с Советом ЕС. Голосование состоится на заседании Европарламента в феврале", – говорится в сообщении.

За одобрение соглашения проголосовали 42 депутата, против – двое, один воздержался.

Напомним, 13 декабря Европарламент и Совет ЕС достигли согласия относительно либерализации безвизового режима для Грузии. Было достигнуто политическое соглашение между европейскими институциями относительно Грузии.

8 декабря, комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел (LIBE) утвердил законопроект о введении механизма приостановки безвизового режима ЕС с третьими странами.
Грузия, Европарламент, соглашение, либерализация, безвизовый режим, Совет ЕС, безвиз

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"Сегодня"

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