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Хакеры взломали Twitter Насри и написали от его имени про секс с медсестрой http://www.segodnya.ua/img/article/7839/24_main.1482928262.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7839/24_tn.1482928262.jpg Мир Хакеры взломали аккаунт игрока "Севильи" и натвитили про связь с медсестрой

Хакеры взломали Twitter Насри и написали от его имени про секс с медсестрой

Сегодня, 14:30

Хакеры взломали аккаунт игрока "Севильи" и натвитили про связь с медсестрой

Самир Насри с врачом. Фото Instagram
Самир Насри с врачом. Фото Instagram

27 декабря в твиттере футболиста "Севильи" Самира Насри появилось несколько сообщений с нецензурной лексикой о его сексуальной связи с медсестрой, которая ставила ему капельницу. Как утверждалось в сообщениях, эту услугу ему заказала подруга по имени Анара.

Утром в среду Насри сообщил, что его аккаунт взломали. Все сообщения за вторник были удалены.

Права на Насри принадлежат "Манчестер Сити". Он выступает за "Севилью" на правах аренды. В сезоне-2016/17 Насри в 10 матчах Примеры забил 2 мяча.
хакеры, Манчестер Сити, Севилья, Самир Насри

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Источник:

Eurosport

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