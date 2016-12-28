Хакеры взломали Twitter Насри и написали от его имени про секс с медсестрой
Хакеры взломали аккаунт игрока "Севильи" и натвитили про связь с медсестрой
27 декабря в твиттере футболиста "Севильи" Самира Насри появилось несколько сообщений с нецензурной лексикой о его сексуальной связи с медсестрой, которая ставила ему капельницу. Как утверждалось в сообщениях, эту услугу ему заказала подруга по имени Анара.
Утром в среду Насри сообщил, что его аккаунт взломали. Все сообщения за вторник были удалены.
Права на Насри принадлежат "Манчестер Сити". Он выступает за "Севилью" на правах аренды. В сезоне-2016/17 Насри в 10 матчах Примеры забил 2 мяча.
My account got hacked sorry about what happen earlier— Samir Nasri Official (@SamNasri19) December 28, 2016
Вы сейчас просматриваете новость "Хакеры взломали Twitter Насри и написали от его имени про секс с медсестрой". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии