Хакеры взломали Twitter Насри и написали от его имени про секс с медсестрой

27 декабря в твиттере футболиста "Севильи" Самира Насри появилось несколько сообщений с нецензурной лексикой о его сексуальной связи с медсестрой, которая ставила ему капельницу. Как утверждалось в сообщениях, эту услугу ему заказала подруга по имени Анара.

Утром в среду Насри сообщил, что его аккаунт взломали. Все сообщения за вторник были удалены.

Права на Насри принадлежат "Манчестер Сити". Он выступает за "Севилью" на правах аренды. В сезоне-2016/17 Насри в 10 матчах Примеры забил 2 мяча.

My account got hacked sorry about what happen earlier