Хай-тек против: более 160 компаний США раскритиковали иммиграционный указ Трампа

Сегодня, 17:20

Руководители компаний, занятых преимущественно в высокотехнологической отрасли, направили совместное письмо в апелляционный суд штата Вирджиния

Технологические гиганты критикуют иммиграционную политику Трампа. Фото: Pixabay
Технологические гиганты критикуют иммиграционную политику Трампа. Фото: Pixabay

Более 160 американских компаний официально выступили против указа президента США Дональда Трампа о запрете на въезд в страну граждан шести мусульманских государств.

Руководители компаний, занятых преимущественно в высокотехнологической отрасли, направили совместное письмо в апелляционный суд штата Вирджиния. В их число входят Facebook, Google, Microsoft, Tesla, Hewlett-Packard, Amazon.com, eBay.

В нем говорится, что президентский указ причинит значительный ущерб американским предприятиям. В том числе, он затруднит поиск талантливого персонала и подорвет конкурентоспособность американской экономики. Кроме того, распоряжение Трампа может вынудить международные компании инвестировать в страны с более дружественной политикой в отношении иммигрантов.

Авторы письма подчеркивают, что США являются страной иммигрантов: они вносят огромный вклад в экономическую, политическую и культурную жизнь.

Речь идет о втором иммиграционном указе Трампа, который на три месяца запрещает въезд в США гражданам Ирана, Сирии, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Ранее суд отверг первый иммиграционный указ президента. Чтобы настоять на реализации второй, переработанной и менее жесткой его версии, Трамп обещал при необходимости дойти до Верховного суда США.
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Источник:

Интерфакс

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