Хиллари Клинтон объяснила, зачем пришла на инаугурацию Трампа
Демократ отметила, что пришла почтить демократию и ценности США
Проигравшая президентские выборы США кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон объяснила, почему пришла на инаугурацию нового президента США Дональда Трампа.
"Я сегодня здесь, чтобы почтить нашу демократию и вечные ценности. Я никогда не перестану верить в нашу страну и ее будущее", – написала она в Twitter.
I'm here today to honor our democracy & its enduring values. I will never stop believing in our country & its future. #Inauguration— Hillary Clinton (@HillaryClinton) 20 января 2017 г.
Напомним, что президентские выборы в США прошли 8 ноября. Дональд Трамп победил благодаря большему количеству голосов выборцев, однако за Хиллари Клинтон проголосовало больше избирателей.
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