Хиллари Клинтон объяснила, зачем пришла на инаугурацию Трампа

Проигравшая президентские выборы США кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон объяснила, почему пришла на инаугурацию нового президента США Дональда Трампа.

"Я сегодня здесь, чтобы почтить нашу демократию и вечные ценности. Я никогда не перестану верить в нашу страну и ее будущее", – написала она в Twitter.

I'm here today to honor our democracy & its enduring values. I will never stop believing in our country & its future. #Inauguration — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 20 января 2017 г.

Напомним, что президентские выборы в США прошли 8 ноября. Дональд Трамп победил благодаря большему количеству голосов выборцев, однако за Хиллари Клинтон проголосовало больше избирателей.