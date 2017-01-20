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Хиллари Клинтон объяснила, зачем пришла на инаугурацию Трампа http://www.segodnya.ua/img/article/7903/3_main.1484930759.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/3_tn.1484930759.jpg Мир Демократ отметила, что пришла почтить демократию и ценности США

Хиллари Клинтон объяснила, зачем пришла на инаугурацию Трампа

Сегодня, 18:44

Демократ отметила, что пришла почтить демократию и ценности США

Хиллари Клинтон. Фото: AFP
Хиллари Клинтон. Фото: AFP

Проигравшая президентские выборы США кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон объяснила, почему пришла на инаугурацию нового президента США Дональда Трампа.

"Я сегодня здесь, чтобы почтить нашу демократию и вечные ценности. Я никогда не перестану верить в нашу страну и ее будущее", – написала она в Twitter.

Напомним, что президентские выборы в США прошли 8 ноября. Дональд Трамп победил благодаря большему количеству голосов выборцев, однако за Хиллари Клинтон проголосовало больше избирателей.
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Авторы:

Сергей Остапенко, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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