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Хоккеист Яромир Ягр получил "золотую клюшку" за историческое достижение http://www.segodnya.ua/img/article/7823/6_main.1482478000.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/6_tn.1482478000.jpg Мир Нападающий "Флориды" Яромир Ягр вышел на чистое второе место в НХЛ по количеству очков за всю историю

Хоккеист Яромир Ягр получил "золотую клюшку" за историческое достижение

Сегодня, 09:26

Нападающий "Флориды" Яромир Ягр вышел на чистое второе место в НХЛ по количеству очков за всю историю

Яромир Ягр набрал 1888 очков в НХЛ. Фото AFP
Яромир Ягр набрал 1888 очков в НХЛ. Фото AFP

Чешский нападающий "Флориды" Яромир Ягр в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Бостоном" записал себе в актив результативную передачу, благодаря чему обошел канадца Марка Мессье и поднялся на чистое второе место в списке самых результативных игроков за всю историю лиги.

Встреча "Флориды" и "Бостона" состоялась в ночь на пятницу в Санрайзе и завершилась поражением хозяев льда со счетом 1:3 (0:0, 0:2, 1:1). Ягр ассистировал Александру Баркову, на 54-й минуте забросившему единственную шайбу своей команды. Таким образом, в активе 44-летнего чеха стало 1888 очков (755 шайб и 1133 передачи), что на одно больше, чем у уже завершившего карьеру Мессье. Самым результативным игроком НХЛ является Уэйн Гретцки – 2857 очков.

Сразу после гола Баркова матч был остановлен, и Ягру, который провел в НХЛ уже 1663 встречи, вручили "золотую" клюшку. "Для меня это как быть номером один. На самом деле я не рассчитываю догнать Уэйна Гретцки, – сказал Ягр. – Он был с другой планеты. Что бы он ни делал, это нерушимо".

Ранее во вторник Ягр набрал три очка в матче с "Баффало" и догнал в списке бомбардиров Мессье, шедшего до этого момента на второй позиции.
НХЛ, хоккеист, Яромир Ягр

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Источники:

Associated Press, РСпорт

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