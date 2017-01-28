Холокост стал кульминацией тысячелетий ненависти против евреев – ООН

Сегодня, 04:01

По словам генсека ООН Антониу Гутерреша, было бы опасно и ошибочно считать Холокост лишь результатом безумия группы нацистских преступников

Антониу Гутерриш, фото UNHCR/Flickr
Антониу Гутерриш, фото UNHCR/Flickr

Было бы опасно и ошибочно считать Холокост лишь результатом безумия группы нацистских преступников. На самом деле Холокост стал кульминацией тысячелетий ненависти, шельмования и дискриминации, направленных против евреев, кульминацией того, что теперь называется антисемитизмом, говорится в тексте послания по случаю Международного дня памяти жертв холокоста генсека ООН Антониу Гутерреша, передает телеканал "112 Украина".

"Мы чтим память жертв Холокоста — ни с чем не сравнимой трагедии в истории человечества. Мир обязан помнить о том, что Холокост был направлен на методичное уничтожение еврейского и многих других народов", – подчеркнул Гутерреш.

Генсек ООН отметил, что как ни трагично, но, вопреки решительному противодействию, антисемитизм продолжает процветать. "К тому же мы являемся свидетелями вызывающего глубокую тревогу роста экстремизма, ксенофобии, расизма и антимусульманских настроений. Возвращаются времена иррационального поведения и нетерпимости", – заявил Гутерреш.

По его словам, это противоречит универсальным ценностям, закрепленным в Уставе Организации Объединенных Наций и Всеобщей декларации прав человека. "Ни при каких обстоятельствах нельзя молчать или оставаться безразличными, когда страдают люди. Мы должны всегда защищать слабых, а истязателей привлекать к ответственности. Помня об ужасах XX века, нельзя допускать подобных проявлений нетерпимости в XXI веке. Заверяю вас в том, что на посту Генерального секретаря Организации Объединенных Наций я всегда буду в авангарде борьбы с антисемитизмом и всеми другими проявлениями ненависти", – заявил он.

Гутерреш призвал "строить будущее всеобщего достоинства и равенства, и, таким образом, чтить память жертв Холокоста, никогда не позволяя предать их забвению".

Напомним, 27 января мир чтил память жертв Холокоста. В этот день, 27 января 1945 года, Советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти "Аушвиц-Биркенау".
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