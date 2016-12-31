Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Хорватского чиновника обвиняют в коррупционных связях с украинской компанией http://www.segodnya.ua/img/article/7849/23_main.1483177641.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/23_tn.1483177641.jpg Мир Чиновник требовал взятку за предоставление контракта на капитальный ремонт и закупку дополнительных самолетов МиГ-21

Хорватского чиновника обвиняют в коррупционных связях с украинской компанией

Сегодня, 11:48

Чиновник требовал взятку за предоставление контракта на капитальный ремонт и закупку дополнительных самолетов МиГ-21

МиГ-29. Фото: aviarf.ru
МиГ-29. Фото: aviarf.ru

В Хорватии антикоррупционная прокуратура выдвинула двум лицам обвинения в коррупции, один из которых чиновник Министерства обороны, которые требовали взятки от двух иностранных компаний за предоставление преимущества в получении контракта, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на AFP.

По данным прокуратуры, чиновник требовал от двух иностранных фирм взятки, обещая им "преимущество в получении договора на капитальный ремонт и закупку дополнительных самолетов МиГ-21". Одна из компаний отказалась платить взятку в 50 тыс. евро. Второй подозреваемый – гражданин Хорватии, который представлял другую компанию, передал должностному лицу не менее 10 тыс. евро в январе и феврале 2016 года.

По данным хорватских СМИ, сделка стоимостью 17 млн евро на модернизацию и закупку самолетов МиГ-21 была заключена с украинским государственным предприятием "Укрспецэкспорт" в 2013 году. Хорватия, которая с 2009 года является членом НАТО, тогда заказала капитальный ремонт семи старых самолетов и закупила пять новых. Впрочем, когда самолеты были доставлены в 2015 году, оказалось, что они имели технические проблемы и были старыми, чем заявлено в сопроводительных документах.
Хорватия, коррупция, взятки, самолеты, сделка, укрспецэкспорт

Вы сейчас просматриваете новость "Хорватского чиновника обвиняют в коррупционных связях с украинской компанией". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

В Одессе чиновника Минобороны задержали на взятке в 350 тысяч гривен

Вчера, 20:42

Задержали военного в служебном кабинете

Происшествия

Чиновника поймали на взятке. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В Киеве чиновник требовал у австралийца 15 тысяч гривен за справку

23 Декабря, 16:03

Обвинительный акт направлен в Соломенский райсуд  

Мир

Суд назначил Тимченко арест до 7 февраля. Фото: ru.sputnik.kg

В России полковник вымогал 100 млн рублей взятки

10 Декабря, 07:46

По версии следствия, Тимченко обещал за вознаграждение "способствовать снятию ареста с расчетных счетов и прекращению уголовного дела"

Происшествия и криминал

На крупной взятке погорел предприниматель. Фото: zn.ua

В Николаев бизнесмен-иностранец за 20 тысяч долларов взятки решил "договориться" с полицейским

2 Декабря, 12:03

Владелец нескольких предпринимательских организаций занимался бизнесом по экспорту живого скота (овец) за границу; как оказалось, дела предприниматель вел "грязно"

Политика

Юлия Марушевская. Фото: соцсети

Марушевская попала под следствие по подозрению в коррупции

29 Декабря, 12:06

Расследование начато в связи с фактами занижения цены товаров и другими нарушениями, заявил глава ГФС

Украина

СБУ в 2016 году активно работала против коррупционеров. Фото: архив

СБУ рассказала об "урожае коррупционеров" за 2016 год

23 Декабря, 11:21

Спецслужба за 11 месяцев этого года начала 665 досудебных расследований против коррупционеров

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.