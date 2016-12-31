Хорватского чиновника обвиняют в коррупционных связях с украинской компанией

В Хорватии антикоррупционная прокуратура выдвинула двум лицам обвинения в коррупции, один из которых чиновник Министерства обороны, которые требовали взятки от двух иностранных компаний за предоставление преимущества в получении контракта, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на AFP.

По данным прокуратуры, чиновник требовал от двух иностранных фирм взятки, обещая им "преимущество в получении договора на капитальный ремонт и закупку дополнительных самолетов МиГ-21". Одна из компаний отказалась платить взятку в 50 тыс. евро. Второй подозреваемый – гражданин Хорватии, который представлял другую компанию, передал должностному лицу не менее 10 тыс. евро в январе и феврале 2016 года.

По данным хорватских СМИ, сделка стоимостью 17 млн евро на модернизацию и закупку самолетов МиГ-21 была заключена с украинским государственным предприятием "Укрспецэкспорт" в 2013 году. Хорватия, которая с 2009 года является членом НАТО, тогда заказала капитальный ремонт семи старых самолетов и закупила пять новых. Впрочем, когда самолеты были доставлены в 2015 году, оказалось, что они имели технические проблемы и были старыми, чем заявлено в сопроводительных документах.