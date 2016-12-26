Хранитель тайн Кремля: кем на самом деле был генерал Еровинкин

Генерала ФСБ и руководителя аппарата главы "Роснефти" нашли мертвым сегодня в Москве

В центре Москвы в служебном "Лексусе" нашли мертвым Олега Еровинкина – руководителя аппарата главы "Роснефти" Игоря Сечина. При этом, его биография примечательна не только работой в аппарате Сечина – и в бытность последнего вице-премьером, и после его перехода в "Роснефть".

61-летний Еровинкин был генералом ФСБ и служил в органах госбезопасности с 1976 года.

Из открытых источников известно, что Еровинкин родился родился 7 ноября 1955 года в селе Никольском Оренбургской области. В 1980 году он окончил Высшую школу КГБ СССР им. Дзержинского.

С 1973 по 1974 год Еровинкин работал помощником инспектора приемника-распределителя Управления внутренних дел в Павлодаре Казахской ССР. Позже, в 1974-1976гг. проходил срочную службу в Вооруженных Силах Советского Союза.

C 1976 по 1994 год Еровинкин работал в органах государственной безопасности, а с 1994 по 1996 год занимал должность заместителя начальника отдела контроля за защитой государственных секретов Управления кадров Администрации президента РФ.

Именно с 1994 года начинается период непрерывной работы Еровинкина в сфере обеспечения секретности и сохранности гостайны при администрации президента России - на то время Бориса Ельцина.

В 1996 году он возглавил отдел контроля за соблюдением законодательства о государственной службе и государственной тайне управления кадров Главного управления президента РФ по вопросам государственной службы и кадров. Так, в 1996-1997гг. Еровинкин – заместитель начальника контрольно-инспекторского отдела Управления кадровой политики президента РФ.

С 1997 по 1998 год он возглавил уже Отдел секретного делопроизводства Администрации президента РФ.

В 1998 году Еровинкин стал заместителем начальника Управления – начальником отдела по работе с секретными документами и защите государственной тайны Управления информационного и документационного обеспечения президента РФ.

Его должность не изменилась и с приходом к власти нынешнего президента России Владимира Путина.

С 2004 по 2008 год Еровинкин был заместителем начальника Управления информационного и документационного обеспечения президента РФ.

В 2008 году президентом РФ становится Дмитрий Медведев, а Путин занимает кресло главы правительства России. Еровинкина в этот период также ждет смена должности.

С 22 мая 2008 по май 2012 года он занимает пост руководитель секретариата заместителя председателя правительства РФ Игоря Сечина.

22 мая 2008 года Путин назначил Еровинкина руководителем секретариата вице-премьера Игоря Сечина.

Вице-премьер Сечин в то время курировал в кабинете министров РФ промышленность, за исключением оборонки, а также энергетику, природопользование, охрану окружающей среды, экологический, технологический и атомный надзор.

В мае 2012, в связи с переходом Сечина из правительства в "Роснефть", Еровинкин был освобожден от должности.

Должность руководителя аппарата Сечина – уже в "Роснефти", – Еровинкин занял в том же 2012 году, работая на этой должности до самой смерти.

Ранее сообщалось, что генерал Еровинкин был найден мертвым сегодня, 26 декабря, согласно разнящимся версиям СМИ, или за рулем, или на заднем сидении служебного автомобиля Lexus в Китайгородском проезде в Москве.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев предположил, причиной смерти Еровинкина стала сердечная недостаточность.

При этом многие российские издания изначально опубликовали материалы о его смерти с заголовками, в которых фигурировала версия убийства. Позже заголовки были изменены, а в тексте сообщений СМИ отсутствуют любые упоминания о неестественных причинах смерти генерала Еровинкина.