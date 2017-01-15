Ибрагимович спас "МЮ" от поражения "Ливерпулю"
Центральный матч уикенда в Премьер-лиге завершился вничью
Сегодня в чемпионате Англии прошел центральный поединок 21 тура - "Манчестер Юнайтед" встречался с "Ливерпулем".
Гости открыли счет на 27-й минуте. После навеса с углового Погба сыграл рукой. Пенальти реализовал Милнер.
Отыгрался "МЮ" лишь под конец встречи. После массированной атаки гол забил Ибрагимович.
Вы сейчас просматриваете новость "Ибрагимович спас "МЮ" от поражения "Ливерпулю"". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии