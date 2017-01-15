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Ибрагимович спас "МЮ" от поражения "Ливерпулю" http://www.segodnya.ua/img/article/7884/18_main.1484503263.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/18_tn.1484503263.jpg Мир Центральный матч уикенда в Премьер-лиге завершился вничью

Ибрагимович спас "МЮ" от поражения "Ливерпулю"

Сегодня, 20:00

Центральный матч уикенда в Премьер-лиге завершился вничью

В атаке Златан Ибрагимович. Фото AFP
В атаке Златан Ибрагимович. Фото AFP

Сегодня в чемпионате Англии прошел центральный поединок 21 тура - "Манчестер Юнайтед" встречался с "Ливерпулем".

Гости открыли счет на 27-й минуте. После навеса с углового Погба сыграл рукой. Пенальти реализовал Милнер.

Отыгрался "МЮ" лишь под конец встречи. После массированной атаки гол забил Ибрагимович.
футбол, чемпионат Англии, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед

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Источник:

Сегодня|Спорт

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