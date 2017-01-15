Ибрагимович спас "МЮ" от поражения "Ливерпулю"

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Центральный матч уикенда в Премьер-лиге завершился вничью

Сегодня в чемпионате Англии прошел центральный поединок 21 тура - "Манчестер Юнайтед" встречался с "Ливерпулем".

Гости открыли счет на 27-й минуте. После навеса с углового Погба сыграл рукой. Пенальти реализовал Милнер.

Отыгрался "МЮ" лишь под конец встречи. После массированной атаки гол забил Ибрагимович.