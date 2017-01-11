ИГИЛ и Талибан объявили друг другу джихад

Глава управления полиции афганской провинции Гильменд сообщил, что правоохранители располагают документами, согласно которым террористическая группировка "Исламское государство" и афганское радикальное движения "Талибан" объявили друг другу "священную войну – джихад".

Напомним также, в результате взрыва в афганском Кандагаре во вторник погибли пять дипломатов из Объединенных Арабских Эмиратов. Взрыв прогремел в гостевом доме губернатора провинции Кандагар.

Всего погибли 11 человек, ранения получили 16 человек, в том числе сам губернатор и посол ОАЭ.