ИГИЛ и Талибан объявили друг другу джихад
В полиции располагают соответствующими документами
Глава управления полиции афганской провинции Гильменд сообщил, что правоохранители располагают документами, согласно которым террористическая группировка "Исламское государство" и афганское радикальное движения "Талибан" объявили друг другу "священную войну – джихад".
Напомним также, в результате взрыва в афганском Кандагаре во вторник погибли пять дипломатов из Объединенных Арабских Эмиратов. Взрыв прогремел в гостевом доме губернатора провинции Кандагар.
Всего погибли 11 человек, ранения получили 16 человек, в том числе сам губернатор и посол ОАЭ.
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