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ИГИЛ и Талибан объявили друг другу джихад http://www.segodnya.ua/img/article/7872/87_main.1484141739.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/87_tn.1484141739.jpg Мир В полиции располагают соответствующими документами 

ИГИЛ и Талибан объявили друг другу джихад

Сегодня, 19:30

В полиции располагают соответствующими документами 

Фото: AFP
Фото: AFP

Глава управления полиции афганской провинции Гильменд сообщил, что правоохранители располагают документами, согласно которым террористическая группировка "Исламское государство" и афганское радикальное движения "Талибан" объявили друг другу "священную войну – джихад".

Напомним также, в результате взрыва в афганском Кандагаре во вторник погибли пять дипломатов из Объединенных Арабских Эмиратов. Взрыв прогремел в гостевом доме губернатора провинции Кандагар.

Всего погибли 11 человек, ранения получили 16 человек, в том числе сам губернатор и посол ОАЭ.
взрыв, погибли, талибан, джихад, ИГИЛ, кандагар

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Источник:

Интерфакс

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