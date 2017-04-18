Игравший Иуду актер случайно повесился во время пасхального спектакля

Сегодня, 13:26

 Зрители пытались реанимировать молодого человека до приезда скорой помощи

Молодого актера спасти не удалось. Фото: socportal.info
Молодого актера спасти не удалось. Фото: socportal.info

Актер, исполнявший роль Иуды в пасхальном спектакле, умер от асфиксии во время неудачной сцены самоубийства апостола. Об этом пишет The Daily Mail.

По предварительной версии, 23-летний актер поскользнулся на подставке, на которой стоял во время "повешения". Зрители пытались реанимировать молодого человека до приезда скорой помощи, однако он умер по пути в больницу.

По факту произошедшего инициировано полицейское расследование, но основной версией считается несчастный случай.

Ранее сообщалось, что итальянский актер Рафаэль Шумахер, предположительно, совершил попытку реального самоубийства на сцене в ходе спектакля.
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