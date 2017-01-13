Игрок "Барселоны" уедет в Китай на зарплату в 20 миллионов евро

Турецкий полузащитник "Барселоны" Арда Туран согласовал с китайским футбольным клубом "Шанхай Шэньхуа" трехлетний контракт с заработной платой 20 миллионов евро в год, сообщает турецкое издание Fanatik.

Кроме того, "Шанхай Шэньхуа" готов заплатить большую сумму "Барселоне" за переход 29-летнего игрока. По данным портала transfermarkt.com, рыночная стоимость Турана составляет 28 миллионов евро.

Туран перешел в "Барселону" в июле 2015 года из мадридского "Атлетико". Из-за ограничений, наложенных ФИФА, каталонцы смогли заявить турецкого хавбека только спустя полгода зимой. Всего он провел в составе "сине-гранатовых" 46 матчей и забил 13 голов, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. В активе Турана 95 игр и 16 мячей за сборную Турции, с которой он стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008.

По итогам завершившегося в 2016 году чемпионата Китая "Шанхай Шэньхуа" занял четвертое место.