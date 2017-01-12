Игрок "Ливерпуля" бегал по полю с листком бумаги и давал указания партнерам по команде http://www.segodnya.ua/img/article/7875/97_main.1484220011.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/97_tn.1484220011.jpg 2017-01-12T13:20:11+02:00 Мир Шпаргалка Дэниела Старриджа не помогла команде выиграть в Кубке лиги

Игрок "Ливерпуля" бегал по полю с листком бумаги и давал указания партнерам по команде Сегодня, 13:20 Просмотров: ... Шпаргалка Дэниела Старриджа не помогла команде выиграть в Кубке лиги Старридж в матче против "Саутгемптона". Фото AFP Запомнить все тактические установки наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа без конспекта невозможно. По ходу матча Кубка английской лиги против "Саутгемптона" Дэниел Старридж достал лист бумаги А4 и активно пытался что-то объяснить товарищам по команде – в частности, Адаму Лаллане. Шпаргалка не помогла "Ливерпулю", который проиграл – 0:1. Sturridge carries A4 sheet of paper on pitch https://t.co/CDqXRhymlJ — Chris Harris (@chrisharris47) 12 января 2017 г. Опрос футбол, Ливерпуль, Кубок лиги, Дэниел Старридж Вы сейчас просматриваете новость "Игрок "Ливерпуля" бегал по полю с листком бумаги и давал указания партнерам по команде". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости" Источник: Eurosport Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter