Игрок "Ливерпуля" бегал по полю с листком бумаги и давал указания партнерам по команде
Шпаргалка Дэниела Старриджа не помогла команде выиграть в Кубке лиги
Запомнить все тактические установки наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа без конспекта невозможно.
По ходу матча Кубка английской лиги против "Саутгемптона" Дэниел Старридж достал лист бумаги А4 и активно пытался что-то объяснить товарищам по команде – в частности, Адаму Лаллане.
Шпаргалка не помогла "Ливерпулю", который проиграл – 0:1.
Sturridge carries A4 sheet of paper on pitch https://t.co/CDqXRhymlJ— Chris Harris (@chrisharris47) 12 января 2017 г.
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