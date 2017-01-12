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Игрок "Ливерпуля" бегал по полю с листком бумаги и давал указания партнерам по команде http://www.segodnya.ua/img/article/7875/97_main.1484220011.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/97_tn.1484220011.jpg Мир Шпаргалка Дэниела Старриджа не помогла команде выиграть в Кубке лиги

Игрок "Ливерпуля" бегал по полю с листком бумаги и давал указания партнерам по команде

Сегодня, 13:20

Шпаргалка Дэниела Старриджа не помогла команде выиграть в Кубке лиги

Старридж в матче против &quot;Саутгемптона&quot;. Фото AFP
Старридж в матче против "Саутгемптона". Фото AFP

Запомнить все тактические установки наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа без конспекта невозможно.

По ходу матча Кубка английской лиги против "Саутгемптона" Дэниел Старридж достал лист бумаги А4 и активно пытался что-то объяснить товарищам по команде – в частности, Адаму Лаллане.

Шпаргалка не помогла "Ливерпулю", который проиграл – 0:1.
футбол, Ливерпуль, Кубок лиги, Дэниел Старридж

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Источник:

Eurosport

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