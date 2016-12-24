Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Игроки и владельцы клубов НБА утвердили новый коллективный договор http://www.segodnya.ua/img/article/7826/68_main.1482566964.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/68_tn.1482566964.jpg Мир По условиям нового соглашения средняя зарплата в НБА возрастет с 5 до 9 миллионов долларов в год

Игроки и владельцы клубов НБА утвердили новый коллективный договор

Сегодня, 10:05

По условиям нового соглашения средняя зарплата в НБА возрастет с 5 до 9 миллионов долларов в год

Фото AFP
Фото AFP

На прошлой неделе стало известно, что НБА и профсоюз игроков ассоциации договорились о новом коллективном соглашении на семь лет. В начале этой недели совет управляющих НБА единогласно одобрил сделку, а в пятницу свое одобрение дал профсоюз игроков.

Новое соглашение вступит в силу с 1 июля 2017 года и будет действовать до конца сезона-2023/24. По истечении шести лет любая из сторон может выйти из соглашения. Ранее были согласованы условия договора, и сторонам необходимо было ратифицировать его до 13 января.

Сообщалось, что по условиям нового соглашения средняя зарплата в НБА возрастет с 5 до 9 миллионов долларов в год. На 45% возрастут контракты новичков, минимальные соглашения. Благодаря новому соглашению не самые богатые команды получат больше возможностей сохранить звезд в составе. Максимальное число игроков в заявке команды возрастет с 15 до 17.
баскетбол, НБА

Вы сейчас просматриваете новость "Игроки и владельцы клубов НБА утвердили новый коллективный договор". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Р-спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.