Иисус и Микки Маус опередили хоккеиста на выборах президента США

По итогам голосования нападающий "Питтсбурга" Фил Кессел занял 13-е место в штате

После обнародования результатов голосования на выборах президента США выяснилось, что 53 человека в двух округах Пенсильвании (Уэстморленд и Аллегейни) проголосовали за нападающего "Питтсбурга" Фила Кессела. Действительными стали только 49 голосов, так как 4 человека неправильно написали фамилию хоккеиста.

"У людей была свобода выбора, и они приняли лучшее решение для себя", – заявил Кессел.

По итогам голосования Кессел занял 13-е место в штате и третье среди персонажей, не имеющих отношения к политике: нападающего опередили Иисус (91 голос) и Микки Маус (58). Президентом США был избран Дональд Трамп.

В сезоне НХЛ-2016/17 нападающий принял участие в 38 матчах, забросил 12 шайб и выполнил 26 передач.