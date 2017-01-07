Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Иисус и Микки Маус опередили хоккеиста на выборах президента США http://www.segodnya.ua/img/article/7862/24_main.1483804394.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/24_tn.1483804394.jpg Мир По итогам голосования нападающий "Питтсбурга" Фил Кессел занял 13-е место в штате

Иисус и Микки Маус опередили хоккеиста на выборах президента США

Сегодня, 21:28

По итогам голосования нападающий "Питтсбурга" Фил Кессел занял 13-е место в штате

Хоккеист Фил Кессел не смог стать президентом США. Фото Instagram
Хоккеист Фил Кессел не смог стать президентом США. Фото Instagram

После обнародования результатов голосования на выборах президента США выяснилось, что 53 человека в двух округах Пенсильвании (Уэстморленд и Аллегейни) проголосовали за нападающего "Питтсбурга" Фила Кессела. Действительными стали только 49 голосов, так как 4 человека неправильно написали фамилию хоккеиста.

"У людей была свобода выбора, и они приняли лучшее решение для себя", – заявил Кессел.

По итогам голосования Кессел занял 13-е место в штате и третье среди персонажей, не имеющих отношения к политике: нападающего опередили Иисус (91 голос) и Микки Маус (58). Президентом США был избран Дональд Трамп.

В сезоне НХЛ-2016/17 нападающий принял участие в 38 матчах, забросил 12 шайб и выполнил 26 передач.
Иисус, микки маус, НХЛ, хоккеист, дональд трамп, Питтсбург Пингвинз

Вы сейчас просматриваете новость "Иисус и Микки Маус опередили хоккеиста на выборах президента США". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Eurosport

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Матчи регулярного чемпионата НХЛ через несколько лет могут пройти в Китае. Фото AFP

Матчи НХЛ могут пройти в Китае

Сегодня, 12:30

НХЛ рассматривает возможность проведения матчей регулярного чемпионата в Китае

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп о встрече с американской разведкой: Узнал много нового для себя

Сегодня, 12:04

Как отметил избранный президент, хакерские атаки предпринимались и против Национального комитета республиканской партии, однако, по его словам, комитет располагал "сильными средствами защиты от хакеров, и у хакеров не получилось"

Мир

Дональд Трам. Фото: AFP

Трамп прокомментировал причастность России к кибератакам в США

Сегодня, 11:30

Президент Соединенных Штатов не считает, что атаки повлияли на его избрание

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Путин помогал Трампу победить на выборах - разведка США

Сегодня, 01:38

В докладе отмечается, что Москва использовала разные тактики, пытаясь повлиять на результат

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.