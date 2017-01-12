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Илларионов: Изменение позиции Трампа и Тиллерсона по РФ – тактический маневр http://www.segodnya.ua/img/article/7876/17_main.1484222725.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/17_tn.1484222725.jpg Мир Выводы об администрации Трампа можно будет делать только после официального начала ее работы, считает эксперт

Илларионов: Изменение позиции Трампа и Тиллерсона по РФ – тактический маневр

Сегодня, 14:05

Выводы об администрации Трампа можно будет делать только после официального начала ее работы, считает эксперт

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Изменение риторики в отношении России кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона и будущего президента страны Дональда Трампа является стратегическим шагом, пока официально не заработает новая администрация Белого дома. Такое мнение высказал в комментарии изданию "ГОРДОН" российский экономист и бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов.

По его мнению, на изменение в их отношении к России влияет возможное назначение Тиллерсона на пост Госсекретаря, а также давление на Трампа в связи с кибератаками РФ.

"Изменение позиции Тиллерсона по России носит тактический характер. Ему необходимо получить одобрение в Конгрессе, чтобы занять пост госсекретаря. А Трамп сейчас находится под очень большим давлением после того, как разведывательное сообщество подготовило и частично обнародовало свои доклады. В нынешней обстановке для Тиллерсона и Трампа абсолютно недопустимо выступать в качестве друзей России. Или даже людей, стремящихся к достижению каких-то договоренностей с президентом РФ Владимиром Путиным", – сказал Илларионов.

По его мнению, какие-либо выводы об администрации Трампа можно будет делать только после официального начала ее работы.

"Трамп и Тиллерсон вынуждены были корректировать свою позицию. Однако по состоянию на вчера и сегодня это выглядит исключительно как тактический маневр, но никак не стратегическое изменение позиции. Когда сенатор Марко Рубио спросил, считает ли Тиллерсон Путина военным преступником, он ответил, что не торопился бы делать такие заявления. Это еще раз подтверждает, что его нынешняя позиция носит тактический характер. Я бы все-таки подождал официального начала работы администрации Трампа, чтобы судить не по словам, а по их действиям. Пока что делать какие-либо выводы рано", – подчеркнул Илларионов.

Как сообщалось, Тиллерсон выступил за поставку Украине летального оружия. Он отметил, что для принятия подобного решения провел бы совещание с советом национальной безопасности при участии других ведомств.

Кроме того он заявил, что администрация Белого дома не намерена признавать вхождение Крыма в состав России, если только с этим не согласится народ Украины.

В свою очередь Дональд Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что в отношениях с Россией нет "кнопки перезагрузки", отношения или наладятся, или нет. По его мнению, "все страны будут уважать США гораздо больше, чем при предыдущих администрациях".

Также новый американский лидер признал факт причастности РФ к кибератакам на инфраструктуру США, однако и не считает, что упомянутые атаки повлияли на его избрание.
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