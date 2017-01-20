Инаугурация президентов США: интересные факты истории (инфографика)

Приходящие президенты приносили с собой дух новизны в инаугурации, начиная с Джорджа Вашингтона, станцевавшего менуэт после своей церемонии вступления в должность, пишет share.america.gov.

В Конституции содержится мало инструкций, помимо даты инаугурации и слов присяги. Каждая церемония определяется традициями и личностью нового президента.

Сегодня, 20 января, внимание политиков и журналистов всего мира приковано к Вашингтону, где состоится инаугурация 45-го президента США. Миллиардер Дональд Трамп произнесет слова присяги на западной лужайке Капитолия, где за несколько часов до церемонии начали собираться люди.

Пока избранный президент готовится к инаугурации, центр Вашингтона заполняют приглашенные на эту церемонию и манифестанты.

Перед инаугурацией избранный президент США в своем микроблоге Twitter поприветствовал сторонников и пригласил их на сегодняшнюю торжественную церемонию.