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Инаугурация президентов США: интересные факты истории (инфографика) http://www.segodnya.ua/img/article/7902/92_main.1484929299.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/92_tn.1484929299.jpg Мир Сегодня, 20 января, Дональд Трамп примет присягу 

Инаугурация президентов США: интересные факты истории (инфографика)

Сегодня, 18:19

Сегодня, 20 января, Дональд Трамп примет присягу 

Гости съезжаются на инаугурацию. Фото: AFP
Гости съезжаются на инаугурацию. Фото: AFP

Приходящие президенты приносили с собой дух новизны в инаугурации, начиная с Джорджа Вашингтона, станцевавшего менуэт после своей церемонии вступления в должность, пишет share.america.gov.

В Конституции содержится мало инструкций, помимо даты инаугурации и слов присяги. Каждая церемония определяется традициями и личностью нового президента.

Сегодня, 20 января, внимание политиков и журналистов всего мира приковано  к Вашингтону, где состоится инаугурация 45-го президента США. Миллиардер Дональд Трамп произнесет слова присяги на западной лужайке Капитолия, где за несколько часов до церемонии начали собираться люди.

Пока избранный президент готовится к инаугурации, центр Вашингтона заполняют приглашенные на эту церемонию и манифестанты.

Перед инаугурацией избранный президент США в своем микроблоге Twitter поприветствовал сторонников и пригласил их на сегодняшнюю торжественную церемонию.

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