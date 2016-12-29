Инаугурация Трампа: избранный президент США хочет сам написать речь

Как отмечается, он возьмет за образец выступления бывших американских президентов Рональда Рейгана и Джона Кеннеди

Избранный президент США Дональд Трамп хочет самостоятельно написать свою инаугурационную речь. Об этом сообщает Washington Post.

"Трамп сказал, что "невероятный стиль" Рейгана и артикуляция больших национальных амбиций Кеннеди являются центральными в его подходе к своей речи, с которой он выступит 20 января", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что Трамп "очарован уверенным стилем Рейгана и тем, как он связан с этой страной".

Ранее Трамп заявлял, что его речь будет посвящена системе образования, инфраструктуре, безопасности границ, состоянию армии, экономике, аутсорсингу и, в целом, структурным проблемам, которые стоят перед страной.

Как сообщалось, инаугурация избранного президента США Дональда Трампа начнется 19 января и продлится три дня.