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Инаугурация Трампа: протестующие грузовиками блокируют подъезды, полиция применяет перечный газ (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7902/18_main.1484922706.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/18_tn.1484922706.jpg Мир Массовые протесты проходят в США в день инаугурации избранного президента страны

Инаугурация Трампа: протестующие грузовиками блокируют подъезды, полиция применяет перечный газ (фото,видео)

Сегодня, 16:31

Массовые протесты проходят в США в день инаугурации избранного президента страны

Протесты против инаугурации Трампа. Фото: Twitter / paulmasonnews
Протесты против инаугурации Трампа. Фото: Twitter / paulmasonnews

В Вашингтоне сегодня пройдет официальная часть церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Однако, многие граждане Америки выступают с протестами против данного мероприятия и в целом против Трампа и его победы в президентской гонке.

Отметим, что демонстранты протестуют против различных аспектов заявленной политики будущего президента – в частности, против курса иммиграционной политики и против его заявлений о намерении пректатить сотрудничество по международным экологическим документам.

Так демонстранты блокируют билетный вход по 10-й улице.

Отмечается, что со стороны 12-й улицы протестующих больше, чем фанатов Трампа, пришедших поддержать своего победившего кандидата.

Те, кто протестует против имигарционной политики Трампа, не пропускают желающих попасть на церемонию.

К блокированию подъездов к месту проведения инаугурации подключили также грузовики.

Протестующие держат плакаты с выражениями желания объявить Трампу импичмент уже сегодня.

Требования о закрытии тюрьмы Гуантанамо:

Протестующие перекрывают доступ к месту проведения инаугурации на различных направлениях:

Тем временем, как сообщается, зафиксирован случай применения полицией перечного газа против демонстрантов.

Протест против заявленной климатической политики Трампа:

Кепка одного из участников событий гласит "Сделаем пушки в Америке снова великими":

Тем временем, поклонники Трампа не оставляют своих намерений попасть на территорию проведения церемонии и выстраиваются в длинные очереди на вход.

Как известно, в истории США всего было 57 инаугураций, слова клятвы произносились в десяти разных местах.

Джордж Вашингтон, например, начал эту традицию в 1789 году в Нью-Йорке. Когда он через четыре года шел на второй срок, он произносил слова клятвы уже в Филадельфии. Первая инаугурация в Капитолии состоялась в 1829 году, когда президентом США стал Эндрю Джексон.

Но были и исключения – восемь вице-президентов США принимали присягу из-за смерти лидеров государства (от Линкольна в 1865 гг. до Кеннеди, 1963), и в одном случае – из-за отставки президента Никсона в августе 1974 года.

После того, как Дональд Трамп и Майк Пенс присягнут на Библии, глава государства обратится к нации с инаугурационной речью. Ее важность заключается в том, что президент объявит основные вехи политики государства при новой администрации, поэтому к ней приковано основное внимание не только американцев, но и мировых лидеров.

Президент, полномочия которого завершились, улетает от Капитолия на вертолете. После этого начинается наиболее зрелищное событие – инаугурационный парад. Фактически, это торжественное шествие нового лидера США от здания Конгресса в своей новой резиденции – Белому дому.

Вечером этого же дня, по традиции, проходят инаугурационные балы. На следующий день, в субботу, в Национальном кафедральном соборе Вашингтона запланировано богослужение.
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Авторы:

Борис Васильковский, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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