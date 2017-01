Инаугурация Трампа: протестующие грузовиками блокируют подъезды, полиция применяет перечный газ (фото,видео)

В Вашингтоне сегодня пройдет официальная часть церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Однако, многие граждане Америки выступают с протестами против данного мероприятия и в целом против Трампа и его победы в президентской гонке.

Отметим, что демонстранты протестуют против различных аспектов заявленной политики будущего президента – в частности, против курса иммиграционной политики и против его заявлений о намерении пректатить сотрудничество по международным экологическим документам.

Так демонстранты блокируют билетный вход по 10-й улице.

Protesters blocking ticketed entrance at 10th st pic.twitter.com/f02tXnOKAF — Greg Krieg (@GregJKrieg) 20 січня 2017 р.

Отмечается, что со стороны 12-й улицы протестующих больше, чем фанатов Трампа, пришедших поддержать своего победившего кандидата.

Те, кто протестует против имигарционной политики Трампа, не пропускают желающих попасть на церемонию.

Several Trump supporters trying to get into ticketed inauguration spaces have been turned away by immigration protesters. pic.twitter.com/3SfTkAUykY — Yamiche Alcindor (@Yamiche) 20 січня 2017 р.

К блокированию подъездов к месту проведения инаугурации подключили также грузовики.

Протестующие держат плакаты с выражениями желания объявить Трампу импичмент уже сегодня.

Half the line going in to the inauguration here seem to be anti-Trump pic.twitter.com/sYanmWEvuR — Paul Mason (@paulmasonnews) 20 січня 2017 р.

Half the line seem to be anti-Trump. Protesters being let thru and assembling on inside pic.twitter.com/w2iqP5XM4y — Paul Mason (@paulmasonnews) 20 січня 2017 р.

Требования о закрытии тюрьмы Гуантанамо:

Протестующие перекрывают доступ к месту проведения инаугурации на различных направлениях:

These are the hundreds of BLM protestors who have shut down this entrance. "What do we do?" "We shut shit down!!" pic.twitter.com/FJm4U3FHPq — Jack Smith IV (@JackSmithIV) 20 січня 2017 р.

Тем временем, как сообщается, зафиксирован случай применения полицией перечного газа против демонстрантов.

Pepper spray pulled out to clear another path #Inauguration pic.twitter.com/XBQbkipccM — Steve Burns (@StvBurns) 20 січня 2017 р.

Протест против заявленной климатической политики Трампа:

Кепка одного из участников событий гласит "Сделаем пушки в Америке снова великими":

Тем временем, поклонники Трампа не оставляют своих намерений попасть на территорию проведения церемонии и выстраиваются в длинные очереди на вход.

Long lines to get into the National Mall for #InaugurationDay2017 where I heard someone say. "It's a great day in America." pic.twitter.com/MGjwUyDKhW — Hailey Branson-Potts (@haileybranson) 20 січня 2017 р.

Как известно, в истории США всего было 57 инаугураций, слова клятвы произносились в десяти разных местах.

Джордж Вашингтон, например, начал эту традицию в 1789 году в Нью-Йорке. Когда он через четыре года шел на второй срок, он произносил слова клятвы уже в Филадельфии. Первая инаугурация в Капитолии состоялась в 1829 году, когда президентом США стал Эндрю Джексон.

Но были и исключения – восемь вице-президентов США принимали присягу из-за смерти лидеров государства (от Линкольна в 1865 гг. до Кеннеди, 1963), и в одном случае – из-за отставки президента Никсона в августе 1974 года.

После того, как Дональд Трамп и Майк Пенс присягнут на Библии, глава государства обратится к нации с инаугурационной речью. Ее важность заключается в том, что президент объявит основные вехи политики государства при новой администрации, поэтому к ней приковано основное внимание не только американцев, но и мировых лидеров.

Президент, полномочия которого завершились, улетает от Капитолия на вертолете. После этого начинается наиболее зрелищное событие – инаугурационный парад. Фактически, это торжественное шествие нового лидера США от здания Конгресса в своей новой резиденции – Белому дому.

Вечером этого же дня, по традиции, проходят инаугурационные балы. На следующий день, в субботу, в Национальном кафедральном соборе Вашингтона запланировано богослужение.