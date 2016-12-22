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Индийского болельщика арестовали за ношение футболки игрока из Пакистана http://www.segodnya.ua/img/article/7818/85_main.1482394212.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/85_tn.1482394212.jpg Мир Индо-пакистанский конфликт длится с 1947 года из-за спора о принадлежности региона Кашмир

Индийского болельщика арестовали за ношение футболки игрока из Пакистана

Сегодня, 10:06

Индо-пакистанский конфликт длится с 1947 года из-за спора о принадлежности региона Кашмир

Шахид Африди. Фото eurosport.com
Шахид Африди. Фото eurosport.com

21-летний индийский болельщик Рипон Чоудхури был арестован в городе Хаилаканди, где он наблюдал на трибунах за матчем местного турнира по крикету. Чоудхури разозлил местную националистическую группировку тем, что был одет в футболку пакистанской звезды крикета Шахида Африди.

Анонимный источник в полиции сообщил, что на юношу была подана жалоба, после чего его арестовали, но сразу же выпустили под залог.

Шахид Африди узнал об инциденте и назвал его позорным.

"Это позор – арестовывать болельщика за ношение футболки. Такие вещи не устраивают в цивилизованных странах", – сказал Африди.

В январе 2016 года пакистанский болельщик был арестован на матче по крикету за то, что размахивал флагом Индии.

Индо-пакистанский конфликт длится с 1947 года из-за спора о принадлежности региона Кашмир.
крикет, болельщик

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Источник:

Eurosport

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