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Индонезия уходит под воду http://www.segodnya.ua/img/article/7826/81_main.1482574203.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/81_tn.1482574203.jpg Мир В регионе ввели режим ЧС, который продлится до 4 января 2017 года

Индонезия уходит под воду

Сегодня, 12:08

В регионе ввели режим ЧС, который продлится до 4 января 2017 года

Наводнение в Индонезии разрушило десятки тысяч домов. Фото: AFP
Наводнение в Индонезии разрушило десятки тысяч домов. Фото: AFP

В центральной части Индонезии более 100 тысяч человек покинули дома в связи с наводнением. Природный катаклизм стал причиной закрытия аэропорта, повреждений около 20 тысяч зданий и двух мостов, пишет агентство "Синьхуа".

Кроме того, нарушена работа коммуникаций и системы электроснабжения. В регионе ввели режим ЧС, который продлится до 4 января 2017 года.

Полиция и спасатели оказывают помощь пострадавшим.

Ранее сообщалось, что на юге Испании прошли сильные проливные дожди, из-за которых затопило побережье Коста-дель-Соль и город Кадис.

Нынешние дожди стали самыми сильными с 1989 года.

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Индонезия, спасатели, стихия, эвакуация, полиция, наводнение

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Источник:

Дни.ру

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