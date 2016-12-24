Индонезия уходит под воду

В регионе ввели режим ЧС, который продлится до 4 января 2017 года

В центральной части Индонезии более 100 тысяч человек покинули дома в связи с наводнением. Природный катаклизм стал причиной закрытия аэропорта, повреждений около 20 тысяч зданий и двух мостов, пишет агентство "Синьхуа".

Кроме того, нарушена работа коммуникаций и системы электроснабжения. В регионе ввели режим ЧС, который продлится до 4 января 2017 года.

Полиция и спасатели оказывают помощь пострадавшим.

Ранее сообщалось, что на юге Испании прошли сильные проливные дожди, из-за которых затопило побережье Коста-дель-Соль и город Кадис.

Нынешние дожди стали самыми сильными с 1989 года.

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