Индонезия уходит под воду
В регионе ввели режим ЧС, который продлится до 4 января 2017 года
В центральной части Индонезии более 100 тысяч человек покинули дома в связи с наводнением. Природный катаклизм стал причиной закрытия аэропорта, повреждений около 20 тысяч зданий и двух мостов, пишет агентство "Синьхуа".
Кроме того, нарушена работа коммуникаций и системы электроснабжения. В регионе ввели режим ЧС, который продлится до 4 января 2017 года.
Полиция и спасатели оказывают помощь пострадавшим.
Ранее сообщалось, что на юге Испании прошли сильные проливные дожди, из-за которых затопило побережье Коста-дель-Соль и город Кадис.
Нынешние дожди стали самыми сильными с 1989 года.
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