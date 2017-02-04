Иран пообещал ввести ответные санкции против США

Сегодня, 02:53

В МИД Ирана назвали незаконными новые санкции, которые ввел Трамп

Иран пообещал ввести ответные санкции против США, фото AFP
Иран пообещал ввести ответные санкции против США, фото AFP

Иран назвал незаконным расширение санкций в отношении страны со стороны Вашингтона и пообещал ввести ответные ограничения против некоторых граждан и организаций США, передает Reuters со ссылкой на местное телевидение, сообщает телеканал "112 Украина".

В МИД Ирана отметили, что новые американские санкции несовместимы с обязательствами Вашингтона и резолюцией ООН по ядерной сделке с Тегераном.

"В ответ на санкции США Иран введет ограничения для некоторых американских юридических и физических лиц, которые помогают и финансируют региональные террористические организации", – говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что Вашингтон больше не будет терпимо относиться к подрывающим американские интересы действиям Тегерана.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 29 января Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности впервые после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Вскоре министр обороны Ирана Хосейн Дехган подтвердил факт испытания новой баллистической ракеты. Он заявил, что проведенные испытания не противоречат ни ядерному соглашению, ни резолюции Совета Безопасности ООН 2231, принятой в июле 2015 года. 
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