Иркутские полицейские изъяли десять тысяч бутылок "Боярышника"

Полицейские в Иркутской области за четыре дня изъяли свыше 22 тысяч литров алкоголя, который продавался с нарушением законодательства, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме этого, по ее словам, в подвале одного из коттеджей в Иркутске был обнаружено и изъято 10 тысяч бутылок косметического средства "Боярышник".

"Из незаконного оборота изъято более 22 тысяч литров алкогольной продукции, реализация которой осуществлялась с нарушением законодательства. Образцы изъятого алкоголя направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области" — сказала Волк.