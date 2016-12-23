Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Иркутские полицейские изъяли десять тысяч бутылок "Боярышника" http://www.segodnya.ua/img/article/7822/73_main.1482454218.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/73_tn.1482454218.jpg Мир Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в выходные

Иркутские полицейские изъяли десять тысяч бутылок "Боярышника"

Сегодня, 02:50

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в выходные

Иркутские полицейские изъяли десять тысяч бутылок &quot;Боярышника&quot;, фото Meduza
Иркутские полицейские изъяли десять тысяч бутылок "Боярышника", фото Meduza

Полицейские в Иркутской области за четыре дня изъяли свыше 22 тысяч литров алкоголя, который продавался с нарушением законодательства, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме этого, по ее словам, в подвале одного из коттеджей в Иркутске был обнаружено и изъято 10 тысяч бутылок косметического средства "Боярышник".

"Из незаконного оборота изъято более 22 тысяч литров алкогольной продукции, реализация которой осуществлялась с нарушением законодательства. Образцы изъятого алкоголя направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области" — сказала Волк.

Она отметила, что за это время полицейские проверили свыше 3,5 тысячи торговых предприятий области, в том числе ларьки и павильоны, мелкооптовые и оптовые рынки. Правоохранители проверяли легальность происхождения спиртосодерщащей продукции, лицензии на её продажу, а также подлинность акцизных марок.

Также в ходе рейдов правоохранители на стационарных контрольно-пропускных постах у перевозчиков проверяют необходимые документы на перевозимый алкоголь. В ходе данной работы полицейскими изъято свыше 20 тонн спиртсодержащей продукции, находящейся в незаконном обороте. Также ведутся беседы с населением о недопустимости употребления суррогатных спиртосодержащих жидкостей, добавила Волк.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в выходные. По последним данным, погибли 72 человека. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции.
МВД, смерть, отравление, рынки, документы, правоохранители, производство, изъяли, сбыт, реализация, массовое, следователи, лицензии, представитель, образцы, боярышник

Вы сейчас просматриваете новость "Иркутские полицейские изъяли десять тысяч бутылок "Боярышника"". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РИА Новости

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

МИД России пожаловалось на украинского посла из-за «веселых картинок» о «Боярышнике». Фото: ТАСС

МИД России пожаловалось на украинского посла из-за "веселых картинок" о "Боярышнике"

Вчера, 15:51

Российское внешнеполитическое ведомство хочет получить объяснения от властей Украины

Мир

Россияне продолжают умирать от отравления "Боярышником". Фото: irk.ru

Россиянам перекроют доступ к "Боярышнику"

Вчера, 15:07

По словам Александра Хлопонина, медицинские препараты должны продаваться в аптеках и по рецептам

Мир

Россияне продолжают умирать от отравления "Боярышником". Фото: irk.ru

Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске превысило 70

Вчера, 09:52

На лечении в стационаре находятся еще 36 человек

Мир

Число погибших от отравления "Боярышником" достигло 63. Фото: ca-news.org

Число погибших от отравления "Боярышником" достигло 63

Вчера, 03:36

Ранее сообщалось о 60 погибших

Мир

"Боярышник" продолжает уносить жизни россиян. Фото: ТАСС

В Иркутске от отравления "Боярышником" умерло уже 60 человек

21 Декабря, 09:59

Как отмечается, в стационаре находится 40 человек на лечении, пятеро - выписаны

Шоу-бизнес

"Отчистит душу и стекло универсальное бухло": Вася Обломов записал песню про "Боярышник"

21 Декабря, 01:21

Песня посвящена трагедии в Иркутске, где от массового отравления косметическим препаратом погибли 58 человек

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.