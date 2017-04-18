"Исламское государство" и "Аль-Каида" готовятся к союзу

Сегодня, 08:08

Переговоры уже начались, уверен вице-президент Ирака

Террористы могут начать работать сообща. Фото: AFP
Террористы могут начать работать сообща. Фото: AFP

Исламское государство" ведет переговоры с "Аль-Каидой" о возможном союзе на фоне освобождения Мосула иракскими войсками. Об этом сообщил вице-президент Ирака Айяд Аллави, пишет "112 Украина".

"Обсуждение уже началось", — сказал он, добавив что переговоры ведут главарь ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади и лидер "Аль-Каиды" Айман аль-Завахири, передает Reuters.

Террористическая организация "Исламское государство" откололось от "Аль-Каиды" в 2014 году. С тех пор две группировки ведут ожесточенную борьбу за призывников, финансирование и "мантию глобального джихада". Завахири неоднократно критиковал боевиков ИГИЛ за их жестокие методы, которые включали обезглавливание и утопление.

К тому же, "Исламское государство" захватило большие участки территории северного Ирака в 2014 году, и Абу Бакр аль-Багдади объявил о создании халифата в районах, контролируемых группировкой, в том же году. Это тоже было предметом спора ИГИЛ с "Аль-Каидой".

"Неясно, как именно две группировки будут работать вместе", – говорил Аллави.

Напомним, в начале марта иракские правительственные войска добились коренного перелома в сражении за Мосул — втором по величине городе страны. Ирак установил контроль над восточной частью Мосула и в настоящее время контролирует некоторые анклавы в западных районах города, в том числе мечеть аль-Нури, что имеет большое символическое значение для мусульман.
переговоры, Аль-Каида, аль-Завахири, исламское государство, Мосул, ИГИЛ

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