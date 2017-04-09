"Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы в Египте

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы в церквях Египта в воскресенье, жертвами которых стали несколько десятков человек, сообщает новостной портал "Анба Маср" со ссылкой на заявление группировки.

Напомним, два взрыва прогремело в египетском Танте. Первый – возле коптского храма, где шло христианское богослужение в честь Вербного воскресенья. Второй – возле полицейского участка. По последним данным, погибли не менее 30 человек, более 40 ранены.

Позже, взрыв произошел у коптского собора Святого Марка в египетской Александрии. По информации СМИ, в результате взрыва погибли 6 человек.