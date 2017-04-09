"Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы в Египте

Вчера, 16:10

Жертвами терактов стали десятки людей

Фото: AFP
Фото: AFP

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы в церквях Египта в воскресенье, жертвами которых стали несколько десятков человек, сообщает новостной портал "Анба Маср" со ссылкой на заявление группировки.

Напомним, два взрыва прогремело в египетском Танте. Первый – возле коптского храма, где шло христианское богослужение в честь Вербного воскресенья. Второй – возле полицейского участка. По последним данным, погибли не менее 30 человек, более 40 ранены.

Позже, взрыв произошел у коптского собора Святого Марка в египетской Александрии. По информации СМИ, в результате взрыва погибли 6 человек.
Египет, теракт, взрыв, ответственность, исламское государство

Вы сейчас просматриваете новость ""Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы в Египте ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РИА Новости

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

В Александрии произошел взрыв. Фото: AP

Серия взрывов в Египте: смертник подорвал себя возле церкви в Александрии

Вчера, 14:59

В церкви в городе Александрия, возле которой произошел взрыв, мог находиться патриарх Теодор Второй

Мир

Ужасный теракт в Египте: все подробности

Вчера, 13:12

По сообщениям СМИ Египта при взрыве погибли 30 человек

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования