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Исторические кадры: Обама с супругой встретили Трампов на пороге Белого дома (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7902/47_main.1484925772.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/47_tn.1484925772.jpg Мир Дональд и Мелания Трамп прибыли в Белый дом и обменялись приветствиями с Бараком и Мишель Обамой

Исторические кадры: Обама с супругой встретили Трампов на пороге Белого дома (фото,видео)

Сегодня, 17:22

Дональд и Мелания Трамп прибыли в Белый дом и обменялись приветствиями с Бараком и Мишель Обамой

Мишель и Барак Обама на пороге Белого дома. Фото: twitter.com / DavidNakamura
Мишель и Барак Обама на пороге Белого дома. Фото: twitter.com / DavidNakamura

Избранный президент США Дональд Трамп со своей супругой Меланией Трамп в рамках инаугурационных мероприятий в Вашингтоне прибыл в Белый дом, где его поприветствовали заканчивающий срок своих полномочий президент США Барак Обама со своей супругой Мишель.

Объективы множества камер были прикованы к этой исторической части церемонии.

Барак Обама, как сообщается, в последний раз прошелся вдоль колоннады Белого дома.

Мишель Обама оправляет супругу пиджак перед встречей с Трампами.

Встреча президентов:

При этом в Вашингтоне не утихают протесты против избранного президента США Дональда Трампадемонстранты требуют импичмента Трампу и блокируют подходы к месту проведения церемонии.

Как известно, в истории США всего было 57 инаугураций, слова клятвы произносились в десяти разных местах.

Джордж Вашингтон, например, начал эту традицию в 1789 году в Нью-Йорке. Когда он через четыре года шел на второй срок, он произносил слова клятвы уже в Филадельфии. Первая инаугурация в Капитолии состоялась в 1829 году, когда президентом США стал Эндрю Джексон.

Но были и исключения – восемь вице-президентов США принимали присягу из-за смерти лидеров государства (от Линкольна в 1865 гг. до Кеннеди, 1963), и в одном случае – из-за отставки президента Никсона в августе 1974 года.

После того, как Дональд Трамп и Майк Пенс присягнут на Библии, глава государства обратится к нации с инаугурационной речью. Ее важность заключается в том, что президент объявит основные вехи политики государства при новой администрации, поэтому к ней приковано основное внимание не только американцев, но и мировых лидеров.

Президент, полномочия которого завершились, улетает от Капитолия на вертолете. После этого начинается наиболее зрелищное событие – инаугурационный парад. Фактически, это торжественное шествие нового лидера США от здания Конгресса в своей новой резиденции – Белому дому.

Вечером этого же дня, по традиции, проходят инаугурационные балы. На следующий день, в субботу, в Национальном кафедральном соборе Вашингтона запланировано богослужение.
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Авторы:

Борис Васильковский, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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