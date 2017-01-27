Италия возобновила расследование в отношении Берлускони – СМИ

Бывшего премьер-министра подозревают в подкупе свидетелей по делу об использовании услуг несовершеннолетних проституток

Прокуратура Милана вновь заподозрила бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в подкупе свидетелей по делу об использовании услуг несовершеннолетних проституток.

Об этом пишет газета La Repubblica по материалам материалами следствия, передает телеканал "112 Украина".

Сообщается, что Берлускони до ноября 2016 года поручал своему личному бухгалтеру Джузеппе Спинелли выплачивать "четырем девушкам" суммы от 2 до 3 тысяч евро. Взамен девушки должны были давать ложные показания в рамках расследования уголовного дела, получившего название "дело Руби".

В документах прокуратуры сказано, что с сентября 2016 года было произведено 10 платежей.

Уголовное дело в отношении экс-премьер-министра было прекращено в июле 2014 года. Тогда суд оправдал Берлускони и снял с него обвинения во вступлении в связь с Каримой аль-Маруг по прозвищу Руби.

Берлускони занимал пост премьер-министра в 1994–1995 годах и с 2001 по 2011 год. В июне 2015 года его приговорили к лишению свободы по нескольким уголовным делам, но позже экс-премьера освободили от заключения по амнистии.

Напомним, прокуратура расследует дело против директора "Массандры" о коллекционном вине для Путина и Берлускони.