Итоги года в мире: чрезвычайное происшествие — 150 жертв поезда в Индии

Из-за плохого состояния железнодорожный путей в Индии, часть которых проложена еще в XIX веке, 20 ноября в штате Уттар-Прадеш слетел с рельсов скорый поезд Индор-Патна. Предположительно, к аварии могла привести поломка одного рельса. В результате катастрофы погибли 150 человек, более 200 получили травмы. При этом опознать удалось всего 125 погибших. Это стало крупнейшей катастрофой на железной дороге Индии с 2010 года, когда в Западной Бенгалии при столкновении пассажирского поезда с грузовым составом погибли 146 человек.

Но наибольшее количество жертв, к сожалению, поглотило Средиземное море. По данным Агентства ООН по делам беженцев, в 2016 году в Средиземном море в среднем ежедневно погибало 14 человек. В целом эта цифра составляет пять тысяч погибших в этом году при попытке пересечь море, чтобы добраться до берегов Европейского союза. В 2015 году Средиземное море нелегально пересекли свыше 1 млн человек, погиб 3771.