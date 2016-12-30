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Итоги года в мире: чрезвычайное происшествие — 150 жертв поезда в Индии http://www.segodnya.ua/img/article/7844/69_main.1483029446.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/69_tn.1483029446.jpg Мир Но наибольшее количество человеческих жизней забрало Средиземное море

Итоги года в мире: чрезвычайное происшествие — 150 жертв поезда в Индии

Сегодня, 08:30

Но наибольшее количество человеческих жизней забрало Средиземное море

Многих пассажиров зажало в вагонах. Фото: АFP
Многих пассажиров зажало в вагонах. Фото: АFP

Из-за плохого состояния железнодорожный путей в Индии, часть которых проложена еще в XIX веке, 20 ноября в штате Уттар-Прадеш слетел с рельсов скорый поезд Индор-Патна. Предположительно, к аварии могла привести поломка одного рельса. В результате катастрофы погибли 150 человек, более 200 получили травмы. При этом опознать удалось всего 125 погибших. Это стало крупнейшей катастрофой на железной дороге Индии с 2010 года, когда в Западной Бенгалии при столкновении пассажирского поезда с грузовым составом погибли 146 человек.

Но наибольшее количество жертв, к сожалению, поглотило Средиземное море. По данным Агентства ООН по делам беженцев, в 2016 году в Средиземном море в среднем ежедневно погибало 14 человек. В целом эта цифра составляет пять тысяч погибших в этом году при попытке пересечь море, чтобы добраться до берегов Европейского союза. В 2015 году Средиземное море нелегально пересекли свыше 1 млн человек, погиб 3771.
Индия, поезд, ЧП, катастрофы, итоги года, в Средиземном море

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Автор:

Ирина Ковальчук

Источник:

"Сегодня"

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