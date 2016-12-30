Итоги года в мире: постройка — телескоп на 11 миллиардов световых лет в Китае

25 сентября в китайской провинции Гуйчжоу заработал крупнейший в мире радиотелескоп FAST — "Сферический радиотелескоп с 500-метровой апертурой", на строительство которого было потрачено 185 миллионов долларов. Его диаметр составил 500 м, а приемник подвешен на высоте 140 м над ним. Поверхность рефлектора FAST образована из 4450 треугольных панелей, каждая — размером 11 м, размещенных в форме геодезического купола.

С помощью этого радара астрономы рассчитывают вести наблюдение за космическими объектами, расположенными на расстоянии до 11 млрд световых лет от Земли.

Ученые будут изучать формирование и эволюцию галактик, темную материю, исследовать объекты эпохи реионизации и решать другие научные задачи.