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Итоги года в мире: постройка — телескоп на 11 миллиардов световых лет в Китае http://www.segodnya.ua/img/article/7844/82_main.1483032092.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/82_tn.1483032092.jpg Мир Осенью начал работу крупнейший в мире радиотелескоп FAST

Итоги года в мире: постройка — телескоп на 11 миллиардов световых лет в Китае

Сегодня, 07:30

Осенью начал работу крупнейший в мире радиотелескоп FAST

Китай. FAST шлет приветы с Земли на 11 млрд световых лет. Фото: АFP
Китай. FAST шлет приветы с Земли на 11 млрд световых лет. Фото: АFP

25 сентября в китайской провинции Гуйчжоу заработал крупнейший в мире радиотелескоп FAST — "Сферический радиотелескоп с 500-метровой апертурой", на строительство которого было потрачено 185 миллионов долларов. Его диаметр составил 500 м, а приемник подвешен на высоте 140 м над ним. Поверхность рефлектора FAST образована из 4450 треугольных панелей, каждая — размером 11 м, размещенных в форме геодезического купола.

С помощью этого радара астрономы рассчитывают вести наблюдение за космическими объектами, расположенными на расстоянии до 11 млрд световых лет от Земли.

Ученые будут изучать формирование и эволюцию галактик, темную материю, исследовать объекты эпохи реионизации и решать другие научные задачи.
телескоп, ученые, итоги года, астрономы, в Китае

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Автор:

Ирина Ковальчук

Источник:

"Сегодня"

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