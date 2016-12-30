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Итоги года в мире: развод — Brexit, Британия разошлась с ЕС http://www.segodnya.ua/img/article/7844/59_main.1483028494.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/59_tn.1483028494.jpg Мир Вторая, после Маргарет Тэтчер, женщина премьер-министр Великобритании пытается вывести страну из ЕС без потерь для экономики

Итоги года в мире: развод — Brexit, Британия разошлась с ЕС

Сегодня, 06:00

Вторая, после Маргарет Тэтчер, женщина премьер-министр Великобритании пытается вывести страну из ЕС без потерь для экономики

Все до последнего не верили в развод.
Все до последнего не верили в развод.

23 июня Великобритания стала первой страной, проголосовавшей за выход из ЕС, — 51,89% принявших участие в референдуме ответили "нет" на вопрос "Нужно ли Соединенному Королевству оставаться членом Европейского союза?".

Противник развода с Брюсселем премьер Дэвид Кэмерон ушел в оставку, его место заняла Тереза Мэри Мэй. Она стала второй в истории женщиной, после Маргарет Тэтчер, на посту главы правительства Великобритании. Теперь она решает сложный ребус, как выйти из ЕС без существенных потерь для экономики.

По данным Института фискальных исследований Великобритании, каждая британская семья будет терять порядка 1,5 тысяч евро ежегодно после выхода из ЕС. В течение десятилетия после Brexit в стране ожидается снижение реального дохода населения на 3,7%. Переговоры о выходе из ЕС начнутся в конце марта, и до сих пор команда Мэй не представила свой план. Известно, что Лондон намерен сохранить доступ на единый рынок ЕС и свободу передвижения.
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Автор:

Ирина Крикуненко

Источник:

"Сегодня"

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