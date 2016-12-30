Итоги года в мире: развод — Brexit, Британия разошлась с ЕС

23 июня Великобритания стала первой страной, проголосовавшей за выход из ЕС, — 51,89% принявших участие в референдуме ответили "нет" на вопрос "Нужно ли Соединенному Королевству оставаться членом Европейского союза?".

Противник развода с Брюсселем премьер Дэвид Кэмерон ушел в оставку, его место заняла Тереза Мэри Мэй. Она стала второй в истории женщиной, после Маргарет Тэтчер, на посту главы правительства Великобритании. Теперь она решает сложный ребус, как выйти из ЕС без существенных потерь для экономики.

По данным Института фискальных исследований Великобритании, каждая британская семья будет терять порядка 1,5 тысяч евро ежегодно после выхода из ЕС. В течение десятилетия после Brexit в стране ожидается снижение реального дохода населения на 3,7%. Переговоры о выходе из ЕС начнутся в конце марта, и до сих пор команда Мэй не представила свой план. Известно, что Лондон намерен сохранить доступ на единый рынок ЕС и свободу передвижения.