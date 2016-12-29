Итоги года в мире: война — в Сирии Алеппо взяли, Пальмира пала (видео)

Со вступлением в сирийскую войну Москвы интенсивность бомбардировок сирийских городов усилилась. Начав с позиций боевиков ИГ в Пальмире, куда затем подразделения армии Башара Асада вошли в конце марта, в октябре россияне начали бомбить восточную часть Алеппо, находящуюся четыре года под контролем оппозиции.

К моменту захода в эту часть Алеппо войск Асада бомбардировщики РФ и Сирии уничтожили в городе все пункты неправительственной организации"Белые каски", которые занимались разбором завалов и спасением горожан, все больницы и медпункты.

Символом войны за Алеппо стал 5-летний Омран, дом которого разбомбили ночью. А пока Асад заходил в Алеппо, боевики ИГ выдавливали его войска из Пальмиры. Повторно город пал 11 декабря.