Итоги года в мире: война — в Сирии Алеппо взяли, Пальмира пала (видео)
11 декабря умер один из самых больших городов Сирии
Со вступлением в сирийскую войну Москвы интенсивность бомбардировок сирийских городов усилилась. Начав с позиций боевиков ИГ в Пальмире, куда затем подразделения армии Башара Асада вошли в конце марта, в октябре россияне начали бомбить восточную часть Алеппо, находящуюся четыре года под контролем оппозиции.
К моменту захода в эту часть Алеппо войск Асада бомбардировщики РФ и Сирии уничтожили в городе все пункты неправительственной организации"Белые каски", которые занимались разбором завалов и спасением горожан, все больницы и медпункты.
Символом войны за Алеппо стал 5-летний Омран, дом которого разбомбили ночью. А пока Асад заходил в Алеппо, боевики ИГ выдавливали его войска из Пальмиры. Повторно город пал 11 декабря.
Вы сейчас просматриваете новость "Итоги года в мире: война — в Сирии Алеппо взяли, Пальмира пала (видео)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии