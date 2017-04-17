Из-за безрассудных действий США на Земле возрастает опасность ядерной войны – постпред КНДР при ООН

Дипломат отметил, что ядерный потенциал КНДР направлен на защиту собственной безопасности и суверенитета

Политика Вашингтона ведет к росту опасности возникновения ядерной войны, заявил в понедельник постпред КНДР при ООН Ким Ин Рен.

"Из-за безрассудных действий США с увеличением и модернизацией ядерных сил, на Земле возрастает нестабильность и опасность ядерной войны", – сказал он.

При этом дипломат отметил, что ядерный потенциал КНДР направлен на защиту собственной безопасности и суверенитета.