Из-за безрассудных действий США на Земле возрастает опасность ядерной войны – постпред КНДР при ООН
Дипломат отметил, что ядерный потенциал КНДР направлен на защиту собственной безопасности и суверенитета
Политика Вашингтона ведет к росту опасности возникновения ядерной войны, заявил в понедельник постпред КНДР при ООН Ким Ин Рен.
"Из-за безрассудных действий США с увеличением и модернизацией ядерных сил, на Земле возрастает нестабильность и опасность ядерной войны", – сказал он.
При этом дипломат отметил, что ядерный потенциал КНДР направлен на защиту собственной безопасности и суверенитета.
Вы сейчас просматриваете новость "Из-за безрассудных действий США на Земле возрастает опасность ядерной войны – постпред КНДР при ООН". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии