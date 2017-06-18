Из-за Brexit отменили тронную речь королевы

Вчера, 21:31

В новейшей истории Британии тронная речь монарха отменялась лишь дважды – в 1949 и 2011 годах

Из-за Brexit отменили тронную речь королевы, фото AFP
Из-за Brexit отменили тронную речь королевы, фото AFP

Традиционная тронная речь королевы, ежегодно открывающая новую сессию британского парламента, в 2018 году не состоится, заявило правительство Великобритании. В связи с предстоящим процессом выхода страны из состава ЕС следующая парламентская сессия продлится два года, а не один, как обычно, сообщила председатель палаты общин Андреа Линдсом.

Такой необычный шаг, по мнению парламентариев, даст им достаточно времени для скрупулезной работы над необходимыми законопроектами в рамках "брексита".

В этом году речь королевы состоится, но по решению самой Елизаветы II она была отложена на два дня, чтобы дать консерваторам больше времени на переговоры по соглашению с партнерами. Изначально тронная речь была запланирована на понедельник 19 июня, но отложена до среды.

Традиция, согласно которой монарх открывает новую сессию парламента, появилась в XVI веке. Королева в карете выезжает из Букингемского дворца и прибывает в Палату лордов, где зачитывает программную речь, подготовленную правительством, в которой подробно сообщается о планах премьер-министра на ближайшее время.

Отмена тронной речи – не совсем беспрецедентное, но крайне редкое событие в новейшей истории Великобритании. В первый раз она была отменена в 1949 году, а затем лишь в 2011-м тогдашней правящей коалицией консерваторов и либерал-демократов.

Напомним, переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза начнутся ориентировочно 19 июня.
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Корреспондент

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