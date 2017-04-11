Из-за новых правил на границах ЕС возникли серьезные проблемы – СМИ

Новые правила являются частью крупных антитеррористических мер для выявления граждан ЕС, которые воевали на стороне экстремистов в Сирии

Европейская комиссия проведет консультации в Брюсселе с экспертами из стран-членов ЕС из-за хаоса и огромных задержек, которые возникли после введения в действие новых правил безопасности на внешних границах. Об этом заявил представитель Еврокомиссии, сообщает EUobserver, передает "Украинская правда".

"Когда дело дошло до продолжительных очередей, мы вышли на контакт с несколькими государствами-членами и мы собираемся провести на этой неделе совещание экспертов для решения этих вопросов", – сказал он.

Новые правила являются частью крупных антитеррористических мер для выявления граждан ЕС, которые воевали на стороне экстремистов в Сирии, а затем возвращаются для совершения нападений в Европе.

От национальных органов безопасности требуется проверять документы каждого гражданина ЕС, который покидает или въезжает в Шенгенскую зону.

В 2015 году на внешних границах Шенгенской зоны было зарегистрировано более 200 миллионов пересечений границы.

В течение нескольких часов после введения новых правил в минувшую пятницу, Словения приостановила проверки в связи с массовыми заторами на границе с Хорватией. Огромные задержки также были зафиксированы в аэропортах в Греции и Испании.

Греческая полиция заявила, что приостановит систематические проверки граждан ЕС в аэропортах на шесть месяцев. Однако это не будет касаться сухопутных и морских границ.