Из-за новых правил на границах ЕС возникли серьезные проблемы – СМИ

Вчера, 13:10

Новые правила являются частью крупных антитеррористических мер для выявления граждан ЕС, которые воевали на стороне экстремистов в Сирии

На границах возникли пробки. Фото: архив
На границах возникли пробки. Фото: архив

Европейская комиссия проведет консультации в Брюсселе с экспертами из стран-членов ЕС из-за хаоса и огромных задержек, которые возникли после введения в действие новых правил безопасности на внешних границах. Об этом заявил представитель Еврокомиссии, сообщает EUobserver, передает "Украинская правда".

"Когда дело дошло до продолжительных очередей, мы вышли на контакт с несколькими государствами-членами и мы собираемся провести на этой неделе совещание экспертов для решения этих вопросов", – сказал он.

Новые правила являются частью крупных антитеррористических мер для выявления граждан ЕС, которые воевали на стороне экстремистов в Сирии, а затем возвращаются для совершения нападений в Европе.

От национальных органов безопасности требуется проверять документы каждого гражданина ЕС, который покидает или въезжает в Шенгенскую зону.

В 2015 году на внешних границах Шенгенской зоны было зарегистрировано более 200 миллионов пересечений границы.

В течение нескольких часов после введения новых правил в минувшую пятницу, Словения приостановила проверки в связи с массовыми заторами на границе с Хорватией. Огромные задержки также были зафиксированы в аэропортах в Греции и Испании.

Греческая полиция заявила, что приостановит систематические проверки граждан ЕС в аэропортах на шесть месяцев. Однако это не будет касаться сухопутных и морских границ.
граница, евросоюз, правила

Вы сейчас просматриваете новость "Из-за новых правил на границах ЕС возникли серьезные проблемы – СМИ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

ЕС вводит новые правила. Фото: 112

На внешних границах ЕС вводят новые правила оформления документов - Госпогранслужба

6 Апреля, 10:50

Как отмечают пограничники, эти нововведения напрямую не касаются граждан Украины

Политика

Владимир Гройсман, фото Пресс-служба президента Украины

В ближайшие месяцы Украина получит все механизмы безвизового режима с ЕС – Гройсман

6 Апреля, 14:03

Премьер-министр Украины приветствует принятие Европарламентом решения о предоставлении безвизового режима Украине

Мир

Евросоюз расширил санкции против КНДР. Фото: pixabay.com

ЕС расширил список санкций против Северной Кореи

6 Апреля, 16:03

Ограничительные меры распространились на новые секторы:  промышленность по производству обычных видов вооружений, металлургию и металлообработку, а также аэрокосмическую отрасль

Политика

Иванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: solydarnist.org

Нужно быть готовыми к новым попыткам сорвать безвиз для Украины – вице-премьер

6 Апреля, 16:52

Она отметила, что Украина чрезвычайно рада решению о безвизе и благодарна каждому европейскому парламентарию за предоставленный голос

Политика

Ирина Геращенко. Фото: Facebook

Геращенко рассказала, что для простых украинцев означает безвиз с ЕС

6 Апреля, 18:02

Она напомнила, что для получения образования и трудоустройства нужны специальные визы

Украина

Безвиз для Украины в вопросах и ответах

7 Апреля, 08:14

Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим

Игорь Ляшенко

Не говори гоп, пока не переехал Чоп

7 Апреля, 10:11

Донбасс

Граница слабо контролируется. Фото: AFP

В ОБСЕ рассказали о дырах на границе с РФ

Вчера, 12:50

Наблюдатели побывали в одном из пунктов пропуска на оккупированной территории

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования