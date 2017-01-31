Из-за ракетного испытания Ирана созвано заседание СБ ООН

Сегодня, 09:52

Ракета средней дальности пролетела более 950 километров и взорвалась в воздухе

Иран испытал ракету. Фото: AFP
Иран испытал ракету. Фото: AFP

По инициативе США созвано заседание Совбеза ООН, на котором планируется обсудить испытание Ираном баллистической ракеты.

Израиль также потребовал от СБ ООН реакции на действия Ирана, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Официальные лица США заявили, что Иран в воскресенье провел испытание баллистической ракеты, нарушающее резолюцию ООН.

Сообщается, что запуск ракеты производился с полигона Семнам примерно в 225 км к востоку от Тегерана.

Ракета средней дальности пролетела более 950 км, прежде чем взорвалась в воздухе.

Иран в свою очередь утверждает, что испытания вполне законны, так как баллистические ракеты не предназначены для ядерных боеголовок.
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Источник:

ИТАР-ТАСС

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